La rumeur court, les réseaux sociaux s'enflamment et des appels fusent pour réclamer, voire même exiger à ce que le coach Belmadi reste à son poste: Belmadi partant? C'est inconcevable, inimaginable! Belmadi n'est pas seulement une idole. Il est une source de joie et de fierté nationales, lui qui a laissé tomber une situation en or au Qatar où il officiait en tant qu'entraîneur pour venir rebâtir sur un tas de ruines l'Equipe nationale de son pays. En quelques mois, il a redonné ses lettres de noblesse à une équipe qu'il a repêchée du naufrage. Grâce à lui l'Algérie est championne d'Afrique, elle est redevenue une équipe crainte et qui compte. Cerise sur le gâteau, elle ravive l'esprit patriotique et procure de la joie. Alors, faut-il changer un entraîneur qui gagne des titres et les coeurs de millions d'Algériens?

L'ambiance électorale à la présidence de la FAF a pollué l'atmosphère au sein de l'Equipe nationale au point de laisser planer le doute sur l'avenir de Djamel Belmadi à la tête de la sélection. Ce doute s'est accentué avec le coup de gueule de Belmadi qui a dénoncé les conditions chaotiques dans lesquels il a préparé le dernier stage, une situation qui ne lui permet pas de mener à bien ses missions d'entraîneur. «Cela a même perturbé sérieusement les joueurs», a lâché le sélectionneur national. Il n' y a pas que les fans du ballon rond qui ont senti le roussi dans ce coup de gueule de Belmadi. Les vibrations ont débordé les milieux sportifs. Dans l'équation politique algérienne, le sport est un paramètre déterminant. Est-ce un hasard que le nouveau président de la FAF, Charaf Eddine Amara, cale un rendez-vous avec Belmadi? Amara qui s'est envolé, hier, à Doha, pour prendre part à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe arabe de la FIFA 2021, va rencontrer l'entraîneur national avec qui il doit certainement aborder toutes les questions en relation avec l'Equipe nationale. Adulé, Djamel Belmadi est devenu une sorte de héros populaire avec la qualification pour la finale de la CAN 2019, même s'il refuse ces louanges. Mais allez l'expliquer aux millions de fans avides de joie et de bonheur. Jamais l'Algérie n'a vu une pareille explosion de joie telle que celle de la soirée du 19 juillet 2019, au coup de sifflet final qui a consacré les Fennecs nouveaux champions d'Afrique. Jamais le pays n'a connu une pareille ferveur d'accueil pour son Equipe nationale, même en 2010 à son retour triomphal d'Oumdurman.

Pendant tout un mois, le pays entier respirait au rythme des matchs de la coupe d'Afrique pour culminer avec le sacre. En juillet 2019, l'engouement des Algériens était inédit. Ils ont manifesté leur joie avec les tripes, sans retenue jusqu'aux premières heures de la matinée. Une nuit folle suivie d'une journée tout aussi folle. D'inoubliables moments de joie partagés et de communion populaire. Il y a comme un insupportable couvercle étouffant toute expression de joie. La soupape s'est ouverte laissant place à l'explosion sur une boule d'énergie joyeuse comprimée pendant des décennies. Des scènes qui nous rappellent le culte que les Algériens, particulièrement les jeunes, vouent au ballon rond. Qui n'aimerait pas voir rééditer ces moments de joie?