Oran sera la capitale de la Méditerranée pendant une dizaine de jours. Elle ornera, par son parfum, cette vieille tradition pétrie de l'olympisme. Les deux rives du Bassin méditerranéen assisteront à l'annonce de l'oracle sur une terre à l' histuire millénaire et qui a de tout temps été le carrefour des civilisations. L'Algérie, cette terre de résistance et de paix de par l'histoire, a contribué amplement et stoïquement à cette oeuvre humaniste et de fraternité que sont les Jeux méditerranéens.

Quelle est l'origine de ces Jeux? Pourquoi portent-ils imprimée l'empreinte méditerranéenne?

L'histoire s'invite avec force pour étayer l'origine et la genèse de cet événement grandiose. Officiellement et ce qui est connu communément, les Jeux méditerranéens ont vu le jour en 1951. Cette date renseigne sur l'histoire récente de ces Jeux par rapport aux événements sportifs d'envergure planétaire. L'idée des Jeux méditerranéens est la fille des Jeux olympiques dans leur version moderne qui ont vu le jour en 1894 par le baron français. Le a pris la connotation des Jeux olympiques modernes comme une espèce de nuance par rapport aux Jeux olympiques antiques. Les pères de l'idée des Jeux méditerranéens ne sont autres que l'Egyptien Mohamed Taher Pacha et le Grec Ioannis Ketseas dans la foulée des événements qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale et les préparatifs des Jeux olympiques de 1948. La première rencontre qui a mis l'esquisse de ces Jeux, s'est déroulée à Alexandrie, la ville méditerranéenne par excellence de l'Egypte. Depuis cette rencontre, l'idée a pris corps et s'est matérialisée à travers un premier événement qui était caractérisé par une compétition par région. C'était le cas avec la première compétition qui a été lancée en Turquie où uniquement l'Italie avait affiché sa participation. Le caractère méditerranéen global et officiel des Jeux n'a été adopté qu'en 1951 et où l'Egypte a été choisie comme pays hôte de l'événement à travers sa ville d'Alexandrie. Les Jeux méditerranéens ne sont autres que la version plus moderne et développée des Jeux olympiques antiques, c'est-à-dire durant la période où le monde se conjuguait au rythme des rives du Bassin méditerranéen. Donc, l'origine de ces Jeux remonte à la période épique de la Grèce antique et le pourtour méditerranéen de cette époque où le monde n'avait comme frontières que celles des civilisations existantes alors. La Méditerranée était considérée comme un espace vital dont le rôle historique et politique garde jusqu'à aujourd'hui ses stigmates et ses traces. C'est cette origine qui veut que le monde moderne doive se rappeler de l'histoire des Jeux et s'inspirer de cette période évocatrice de tous les événements et péripéties.

La Méditerranée reste toujours le socle des civilisations, l'événement sportif apporte sa saveur et sa contribution dans la propagation du discours de la paix et du vivre ensemble dont l'humanité d'aujourd'hui a tant besoin pour parer la destruction de la planète et pour faire face à toutes les tentatives bellicistes visant la sérénité et la quiétude de l'humanité.