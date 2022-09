La militante sahraouie des droits de l'Homme, Sultana Khaya a dénoncé, au siège du Parlement français, les crimes de l'occupation marocaine et dévoilé les graves violations qu'elle a subies pour sa défense acharnée des droits du peuple sahraoui. Accompagnée du représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati, la militante et présidente de la Ligue sahraouie des droits de l'Homme, Sultana Khaya a rencontré, vendredi derrnier au siège du Parlement français, le député Jean-Paul Lecoq à qui elle a dévoilé les violations qu'elle a subies, notamment l'état de siège, la torture et les tentatives d'assassinat, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS).Pour sa part, Jean-Paul Lecoq a condamné la répression et les violations subies par le peuple sahraoui, réitérant sa pleine solidarité avec la militante Sultana Khaya et avec le peuple sahraoui. Sultana Khaya est arrivée, jeudi dernier à Paris, pour assister en tant qu'invitée d'honneur à la Fête de l'Humanité. Lors de son séjour, la militante relatera son expérience personnelle face à la répression et le siège imposé par le Makhzen. Elle tiendra des rencontres avec les organisations de la société civile française et animera des conférences sur la cause sahraouie.