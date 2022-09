La rencontre gouvernement-walis a achevé ses travaux en adoptant une série de recommandations qui s'articulent autour de «la meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens et de l'appui de l'investissement au niveau local et le renforcement des prérogatives du wali», annonce-t-on.

Parmi les nouvelles prérogatives qui seront dévolues au wali pour réussir ses objectifs stratégiques, il y a nécessité de «la mise en place d'un système d'information entre la wilaya,la commune, les opérateurs économiques et l'administration pour une gestion optimale de l'investissement».

Lors des travaux des ateliers, les participants ont proposé sous forme de recommandation à faire«impliquer la société civile en introduisant la démocratie participative dans la gestion des affaires locales».

Les recommandations qui ont été adoptées sont le fruit des travaux de trois ateliers qui étaient chargés de traiter trois volets d'une manière séparée, à savoir «le rôle des collectivités locales dans la relance de l'investissement», «la diversification des ressources financières pour un développement local» et «le rôle du wali dans le processus de développement économique local». Il s'agissait aussi de l'évaluation et de la mise en oeuvre «d'une feuille de route élaborée lors de la précédente rencontre qui avait formulé 182 recommandations relatives à la relance de l'investissement et à l'adaptation des programmes de développement local», précise-t-on.

D'autres recommandations ont été adoptées par les participants dans les ateliers visant la révision des missions du wali et ses objectifs stratégiques, surtout au plan de son intervention dans le domaine socio-économique. Sur ce registre, une recommandation importante a été adoptée et qui consiste à «élaborer au niveau de chaque wilaya une feuille de route définissant les indicateurs socio-économiques, les capacités et les opportunités offertes pour la mettre à la disposition des investisseurs et des porteurs des projets comme base de données», mentionne-t-on.

Pour donner une dynamique réelle à la relance économique et des investissements, les travaux des trois ateliers se sont soldés par des mesures visant «la mise en service des dispositifs en charge de l'investissement, ainsi que l'activation du guichet unique tout en dotant ce dernier des moyens matériels et humains nécessaires, en sus du renforcement de ses prérogatives pour conférer davantage d'efficience au traitement des dossiers sur l'investissement», affirme-t-on.

La rencontre gouvernement-walis a permis aux concernés par la réhabilitation du rôle du wali et ses missions de focaliser leurs travaux sur un élément qui a été depuis longtemps marginalisé, à savoir le partenariat qui devait animer les relations intrinsèques entre l'ensemble des entités appartenant aux collectivité locales, à l'image de la commune et la wilaya. À ce propos, une recommandation de taille a été adoptée et qui consiste à «mettre en place un cadre de partenariat entre les collectivités locales (communes et wilayas) et les universités en vue d'asseoir les règles de développement économique et bénéficier des capacités scientifiques afin d'encourager l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes», souligne-t-on. D'autres recommandations qui vont dans le sillage du renforcement des missions du wali et ses attributions, ont été adoptées, à savoir «la mise en place de cadres juridiques pour récupérer le foncier non exploité et son octroi à ceux qui veulent vraiment l'exploiter, ainsi que la mise en place de réglementations portant conditions et règles d'exploitation du foncier relevant des collectivités locales et l'encouragement de la création et l'aménagement de micro-zones d'activités et la nécessité de jeter les ponts entre les communes, les wilayas et les opérateurs économiques et le recours aux systèmes intelligents dans la numérisation des procédures administratives relatives à la gestion de l'investissement», précise-t-on.

Toutes ces recommandations adoptées viennent couronner les travaux de la rencontre gouvernement-walis dont l'objectif central et qui vient d'être adopté comme première recommandation, c'est bien de «doter le corps des walis d'un statut compte tenu de la complexité des missions qui lui ont été confiées, notamment à la lumière des défis liés aux objectifs stratégiques devant être relevés», affirme-t-on.

Le wali doit relever le défi et assurer son nouveau rôle qui consiste à être un «moteur» de développement national et local. Il doit s'arrimer aux nouvelles exigences économiques du pays.