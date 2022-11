Les conclusions tirées par la commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l'Ouest (Clcpro) depuis sa création, il y a 20 ans, ont constitué l'essentiel de la 10ème session et de la

15e réunion de son organe exécutif. Les travaux de ces deux rencontres se déroulent à Oran. D'ailleurs, les participants ont posé sur la table des discussions la nécessité d'efforts concertés entre les Etats membres qui se sont ligués dans la lutte contre cette lancinante question liée à l'invasion acridienne. Intervenant lors de l'ouverture des travaux, le directeur par intérim des relations économiques et de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Fayçal Allek, s'est étalé sur la politique adoptée et le rôle joué par l'Algérie dans la lutte contre ce phénomène. Il a fait savoir que «l'Algérie était consciente de l'importance et de la nécessité de lutter contre le criquet pèlerin, et considère que cette «guerre» ne sera efficace que grâce aux efforts concertés des pays de la région et de tous les acteurs, spécialistes et experts en la matière», ajoutant que «l'Algérie, à travers la mise en place d'un programme spécial de coopération Sud-Sud, dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour l'année 2021, a décidé de faire de l'échange d'expertise et d'assistance technique l'un des moyens qui soutiendraient les efforts dans ce domaine». L'intervenant n'a pas omis, de dire au passage, que «le MAE est pleinement disposé à coordonner les initiatives visant à atteindre ces objectifs et ne ménagera aucun effort pour accompagner les démarches entreprises». Selon le même responsable, «la rencontre d'Oran constitue une occasion d'échanges et de débats afin de trouver les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs communs». Il en est de même pour le coordinateur régional de la FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) zone Afrique du Nord, Philippe Ankers. Évoquant la stratégie et les réalisations de ce comité dans la lutte contre le criquet pèlerin, depuis sa création, «il a salué le rôle de l'Algérie pour l'accueil du siège du comité de lutte contre le criquet pèlerin, dans la région occidentale de l'Afrique, qui comprend 10 pays, ainsi que la domiciliation des deux réunions, la première en 2002 et la seconde des ministères en charge de la lutte antiacridienne, pour 10 membres, en 2016». Le secrétaire exécutif du Clcpro, Mohamed Lamine Hamouni, a affirmé que «la 10e session permettra d'établir le bilan des réalisations de cette instance dans le domaine de la lutte antiacridienne». «Ce bilan sera présenté au niveau des 10 pays de la région de l'Afrique de l'Ouest à savoir l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Aussi, la rencontre d'Oran constituera une occasion de se concerter sur les grands enjeux et un plan d'action pour les deux prochaines années», a-t-il précisé. Elle est d'autant plus importante qu'elle regroupe simultanément deux conclaves. Il s'agit de la 10ème session du Clcpro et la 15ème réunion du Comité exécutif. Les travaux, qui se poursuivront jusqu'au 1er décembre, regroupent 10 pays africains représentés par les secrétaires généraux des ministères en charge de l'agriculture, les directeurs généraux de la lutte antiacridienne des pays membres de la même instance et d'autres pays devant faire partie de ce comité, en plus de la participation de plusieurs organismes nationaux et internationaux spécialisés dans la recherche et le développement.