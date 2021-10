Les éléments de la

5e sureté urbaine de la ville d'Annaba, ont arrêté, lundi, quatre individus et saisi quelque 7 883 manuels scolaires, apprend-on de source sécuritaire.

Il s'agit d'un réseau régional spécialisé dans le commerce illégal et spéculatif des manuels scolaires des différents niveaux scolaires pour l'année scolaire 2021-2022, a précisé ladite source. Dans le détail, la même source a expliqué que, l'arrestation des éléments de ce réseau a été effectuée à la suite d'informations reçues par les éléments de cette sûreté urbaine, selon lesquelles il a été fait état d'une louche transaction commerciale louche entre un groupe de suspects, avec le transport illégal, par un véhicule utilitaire, en provenance d'une wilaya de l'Est du pays, d'un important lot de manuels scolaires de différents niveaux d'enseignement et pour l'année scolaire en cours. L'exploitation des informations, par les services de sécurité, s'est soldée par l'identification des membres de ce réseau qui ont été interpellés aussitôt, en possession de lots de livres scolaires destinés à la vente illicite, sous le sceau de la spéculation, a ajouté la même source. S'agissant de la wilaya de destination ces manuels scolaires, notre source s'est abstenue de toute révélation, pour les besoins de l'enquête. Les services en charge de cette affaire tentent de remonter au réseau au profit duquel activent les quatre prévenus, nous dit-on. En attendant de connaître les ramifications de ce réseau, les mis en cause, âgés entre 35 et 53 ans, ont été soumis aux mesures judiciaires et juridiques des instances de circonscription de compétence.

Il faut dire que, cette année, le livre scolaire a été au coeur d'une polémique à Annaba, comme dans plusieurs autres wilayas du pays. Sa distribution a toujours posé problème aux parents d'élèves, qui ne savent plus à quel saint se vouer afin de se procurer le fameux manuel, pourtant «disponible et en quantité suffisante», comme indiqué par le ministère de l'Education nationale. Pour parer à cette situation, la vente a été confiée, cette année, aux librairies, aux Centres régionaux de distribution des publications scolaires (Crdp) et à l'Office national des publications scolaires (Onps).

Mais, cela n'est pourtant pas parvenu à résoudre la problématique de l'acquisition du manuel scolaire à Annaba. Moult questions ont été soulevées sur la question, tant par les parents d'élèves que par les responsables du secteur de l'éducation de la wilaya d'Annaba, avant que le pot aux roses ne soit enfin découvert, par cette affaire de la saisie de plus de 7 000 manuels scolaires tous paliers confondus. Ces ouvrages scolaires n'ont pas été épargnés par la spéculation, orchestrée par des individus qui semblent narguer la menace des 30 ans de prison qu'ils encourent.