Le régime de Rabat a procédé à un vaste mouvement au sein des forces armées royales (FAR). Ce remue-ménage est commenté par les observateurs marocains comme étant une «attitude anticipée de la part du Makhzen pour déjouer les tentatives d'un éventuel putsch». Cette lecture est renforcée par ce que traverse le Palais royal comme guerre de succession au trône entre les deux «rivaux» à savoir le prince héritier, Hassan 3 dont le soutien émane du conseiller du roi André Azoulay et Yassine Mansouri de la Direction générale des études et de la documentation (Dged), et le prince Moulay Rachid qui est soutenu par le chef des renseignements, Abdellatif Hammouchi et une grande partie des hauts gradés de l'armée de l'entité sioniste. Ce «changement» qui est qualifié par les observateurs de «remue-ménage», suscite moult interrogations au vu de nombre de militaires hauts gradés qui ont été «mis à la retraite» par le régime marocain du Makhzen. 16 généraux de division et de corps d'armée, ainsi que 32 colonels-majors et des dizaines d'officiers sont touchés par ce vaste mouvement. C'est la première fois qu'un remaniement au sein des forces armées marocaines cible un nombre considérable à la tête des commandements et des divisions militaires. Certains analystes marocains expliquent ce vaste remaniement au sein des forces armées royales comme « décision survenue après la visite de l'inspecteur général des forces armées royales Belkhir El Farouk aux territoires palestiniens occupés pour prendre part à une conférence internationale organisée par l'entité sioniste et avait assisté à un exercice militaire du Tsahal, sur l'assaut de villages palestiniens et libanais». Cette visite était en réalité une sorte de réunion «fermée» pour adopter une nouvelle feuille de route visant à préparer la succession au trône du prince héritier Hassan 3 en opérant un remaniement profond consistant à éliminer des hauts gradés soupçonnés d'être hostiles à ce scénario dont l'architecte n'est autre que l'agent du Mossad au niveau du Makhzen, André Azoulay. D'autres analystes marocains n'excluent pas que ce remaniement qui a touché les FAR « a été dicté et décidé par le Mossad dans le but d'asseoir les éléments les plus serviles et aux ordres de l'entité sioniste au sein de l'armée royale et dans les rouages du Makhzen». Des rumeurs circulaient que le Makhzen a échappé plusieurs fois aux tentatives d'un putsch par une fraction au sein des FAR hostile aux accords de normalisation avec l'entité sioniste et ses conséquences sur l'avenir du Maroc au plan politique, stratégique et économique. Cette piste est appuyée par des révélations faites par un ex-officier marocain de l'armée de l'air, Mostafa Adib, qui a déclaré que «l'armée marocaine est prise de panique». Cet ex-officier qui a déserté l'armée royale marocaine, avait prédit que le Makhzen va recourir à un remaniement profond au sein des FAR en soulignant que «les officiers supérieurs de l'armée marocaine sont placés sur écoute et sous surveillance des services royaux, car indignes de confiance, semble-t-il, et un remaniement est attendu dans les postes des dirigeants», a-t-il affirmé il y a de cela une année.

L'ex-officier déserteur, Mostafa Adib a fait état d'une situation très grave que traverse l'armée marocaine au point que les désertions sont devenues légion et très fréquentes. À ce propos, il révèle que «Des désertions dans les rangs des soldats voire des cas de refus d'obtempérer au sein des casernes sises dans les territoires occupés ou même au Maroc ont été enregistrés», a-t-il affirmé.