Dans un discours télévisé, diffusé, hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses meilleurs voeux à tout le peuple algérien. Le chef de l'Etat a souhaité, à l'occasion de l'avènement du mois sacré, un Ramadhan béni à l'ensemble des Algériens se félicitant de la maîtrise de la pandémie dans le pays grâce au sacrifice du corps médical et la lucidité des citoyens. Une situation qui a permis, a encore affirmé le président, de rouvrir les mosquées et d'accomplir à nouveau les prières des tarawih. Le chef de l'Etat a, ensuite, rappelé la nécessité de rester vigilant faisant le voeu de voir l'ensemble des citoyens continuer à respecter les gestes barrières et mesures de prévention afin de préserver leur santé. Enfin, Abdelmadjid Tebboune a appelé les Algériens à éviter la surconsommation et le gaspillage. Il faut dire qu'il s'agit là de la «méthode Tebboune». En présentant ses meilleurs voeux pour l'avènement du Ramadhan au peuple à travers un discours à la nation, le chef de l'Etat innove. Il confirme son attachement à renforcer, à chaque fois que l'occasion lui est donnée, son lien avec le peuple. Auparavant, Abdelmadjid Tebboune avait, dans plusieurs tweets, présenté ses voeux à l'occasion de l'avènement du mois sacré aux différentes catégories de la société qui mènent un combat pour préserver l'Algérie, la santé de son peuple et sa sécurité. Il a, ainsi, adressé ses voeux aux médecins et aux paramédicaux les remerciant de poursuivre leur lutte contre le coronavirus avec abnégation. «Je souhaite un Ramadhan béni à tous les médecins et paramédicaux qui continuent à lutter, avec détermination, bravoure et beaucoup de sacrifices, contre la propagation de la pandémie de Covid-19: Merci à vous tous», a écrit le président Tebboune sur son compte Twitter. Le chef de l'Etat a également porté une attention particulière aux éléments de l'ANP, de la Gendarmerie nationale, de la police et de la Protection civile. Il s'est adressé, dans son tweet, «à tous les officiers et sous-officiers et aux vaillants éléments de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération nationale (ALN), déployés le long des frontières» mais aussi «aux éléments de la Gendarmerie nationale, de la police et de la Protection civile», auxquels il a présenté ses voeux les meilleurs et un Ramadhan béni. À noter également que le président Tebboune a échangé, lors d'entretiens téléphoniques, les félicitations et les voeux à l'occasion de l'avènement du mois sacré, avec ses homologues égyptien, tunisien et l'Emir du Qatar. Abdel Fattah al-Sissi, Kaïs Saïed ainsi que l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani ont, de leur côté, exprimé leurs remerciements au président de la République pour ses nobles sentiments et lui ont adressé ainsi qu'au peuple algérien leurs félicitations pour l'occasion et leurs meilleurs voeux.

L’Observatoire national de la société civile est né

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, hier, le décret présidentiel portant création de l’Observatoire national de la société civile. Le chef de l’Etat avait ordonné, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue le 21 mars dernier, de procéder « immédiatement » à l’installation de l’Observatoire national de la société civile, car étant « l’un des piliers les plus importants du changement devant permettre aux différentes forces de la société de s’organiser et d’exprimer leurs préoccupations et propositions en vue de promouvoir la contribution de la société civile à la gestion des affaires publiques ». À ce titre, le président Tebboune avait ordonné la mise en œuvre « immédiate » des dispositions de ce décret, en procédant à l’installation, « dans les plus brefs délais », de l’Observatoire. Conformément aux dispositions de la Constitution, l’Observatoire national de la société civile est un organe consultatif placé auprès du président de la République. Il émet des avis et des recommandations relatifs aux préoccupations de la société civile.