Après Constantine où il a effectué une visite d'inspection et de travail au commandement de la 5e Région militaire, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha, était hier, au siège du commandement de la 8e Division blindée de la 2e Région militaire. Son intervention devant le personnel militaire était consacré à la mémoire.

En effet, Saïd Chanegriha a beaucoup insisté sur cette approche dans son allocution en soulignant qu'«au moment où nous nous apprêtons à célébrer un évènement des plus sacrés et des plus chers à nos coeurs, à savoir le 60e anniversaire du recouvrement de notre souveraineté nationale du colonisateur abject, il nous incombe de toujours garder en mémoire les héros de l'Algérie».

Des héros dont il dira qu' «ils ont été fidèles à la patrie et ont donné leur vie pour qu'elle soit indépendante, après une grande révolution, grâce à laquelle le peuple algérien s'est délivré d'une longue nuit coloniale». Il soutient, tout en rappelant à ce propos que «ce fut une indépendance payée au prix fort par d'immenses caravanes de nos valeureux martyrs qui ont fait le sacrifice ultime pour l'affranchissement, la liberté et le recouvrement de la souveraineté nationale».

C'est pour cette raison, a estimé l'hôte de la 2e Région militaire, que «nous devons être toujours conscients que la mémoire nationale est le coeur battant de la nation, l'artère qui nourrit son présent et son avenir et le phare qui guide les générations successives sur la voie de l'édification d'un pays fort, sûr et prospère, inspiré par les valeurs de nos preux ancêtres, faites de loyauté, d'héroïsme et de sacrifice».

Insistant sur ce point, le général de corps d'armée a tenu à accentuer son intervention sur l'importance de «sauvegarder notre mémoire nationale, riche en gloires éternelles» et «puiser dans ses nobles valeurs et immuables principes» est «un devoir sacré et une immense responsabilité qui nous appartient à tous».

Cette mémoire, ajoute le chef d'état-major, «que nous n'abandonnerons jamais, est la source intarissable, dans laquelle nous puisons pour relever les défis quelles que soient leurs nature et origine pour renforcer les fondements de notre force et l'unité de notre nation». Le général de corps d'armée s'est adressé au citoyen pour lui rappeler un fait important en indiquant «le rôle du citoyen qui fait preuve de conscience et de patriotisme, face aux différentes menaces, n'est pas moins important que celui qui incombe à nos vaillantes unités sur le terrain».

De ce fait, assure -t-il, «il lui revient aujourd'hui, bien plus que par le passé, de faire preuve de discernement et de contribuer avec son grand sens patriotique à la préservation de la sécurité et la stabilité de notre pays, afin de déjouer toutes les tentatives des ennemis de la nation». Enfin au terme de son discours, il instruit le personnel de rehausser le degré de vigilance et de la sécurisation des différentes infrastructures publiques.