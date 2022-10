Le président de la commission des relations extérieures au Parlement sud-africain, Supra Mahumapelo a réitéré le soutien de son institution, toutes composantes confondues, au peuple sahraoui jusqu'à l'indépendance, a relayé jeudi l'agence de presse sahraouie (SPS). Intervenant lors d'une séance de travail tenue au Parlement avec le président Ghali et la délégation sahraouie, Mahumapelo a réaffirmé "l'accompagnement" de son instance législative au peuple sahraoui et sa cause juste conformément aux positions de l'Etat sud-africain au côté du peuple sahraoui dans son combat contre la colonisation. "Votre cause est la nôtre, votre victoire est notre victoire. Un jour le peuple sahraoui vaincra l'occupation illégale", a poursuivi le responsable sud-africain en s'adressant au président de la RASD. Et de rappeler, "le Congrès national africain prend, dans toutes ses conférences, des décisions et des résolutions en faveur de la cause sahraouie". "Nous sommes confiants que votre détermination et persévérance à concrétiser l'autodétermination et arracher votre indépendance porteront leurs fruits", a souligné Mahumapelo .Dans ce sillage, Mahumapelo a insisté sur l'importance de constituer une commission parlementaire de solidarité avec le peuple sahraoui et la défense de ses intérêts dans les fora internationaux, ajoutant que "nous n'acceptons aucune persécution exercée à l'encontre du peuple sahraoui. Nous allons amener l'Union africaine et l'ONU à prendre des mesures pratiques pour mettre fin à cette souffrance". "Le droit du peuple sahraoui a été renié", s'est-il indigné, appelant le président sahraoui à "poursuivre le combat".