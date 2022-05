La 24ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, «Batimatec», se tiendra, aujourd'hui,dimanche, à Alger et s'étalera sur cinq jours, jusqu'au 19 du mois en cours, annoncent les organisateurs. Evénement annuel majeur par excellence, ce salon qui a été institué depuis plus de deux décennies, le «Batimatec» est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, le patronat, sans compter les pouvoirs publics, qui entendent pérenniser pareilles manifestations, eu égard aux multiples retombées économiques et sociales. Le salon «a vu sa consécration se renforcer au fil des années, résultat d'un travail consciencieux conjugué sur tous les fronts et sans relâche, lui concédant une notoriété internationale et confirme son rang à l'échelle continentale», notent les organisateurs. Pour les professionnels du secteur de l'habitat, de la construction et des travaux publics, le salon représente une opportunité d'affaires et un axe de promotion incontournable pour les entreprises évoluant dans ce domaine. «C'est le salon le plus attendu par les professionnels nationaux et étrangers, 5jours d'expositions riches et variées où sont représentés pratiquement tous les segments de la construction, offrant une réelle opportunité pour le lancement de nouveaux produits et le développement de nouvelles relations d'affaires avec de nouveaux partenaires», note-t-on encore du côté des organisateurs. Le Salon du «Batimatec» devra voir la participation de sociétés et d'opérateurs nationaux et internationaux, notamment africains spécialisés dans l'industrie de la construction, des travaux publics et des activités connexes au bâtiment, à l'échelle continentale. Les secteurs d'activités sont aussi variés que riches, notamment les producteurs de matériaux de construction, les bureaux d'ingénierie, les constructeurs d'équipements de cimenteries, briqueteries, céramique, plâtres et chaux,...etc. Pour ce qui est de l'habitat et construction, on notera les domaines des gros oeuvres avec les divers matériaux de construction, les matériaux préfabriqués et précontraints, le matériel de coffrage et échafaudage. Dans le domaine des seconds oeuvres, il y aura le revêtement mural et de sol et accessoires, la peinture vitrerie et décoration, les menuiseries de bois, métalliques, aluminium et PVC, la serrurerie et quincaillerie, l'électricité du bâtiment, les systèmes solaires, le chauffage, climatisation et plomberie, systèmes de fermetures industrielles, les nouvelles technologies et domotiques et les ascenseurs, élévateurs et systèmes intégrés. Pour ce qui est des voieries et réseaux divers, il y aura également le traitement des eaux, les réseaux d'assainissement et l'éclairage public. Aux équipements TP et outillages, on notera la présence de machines et engins pour les carrières et chantiers, les machines et équipements pour la fabrication de béton, les camions, transports pour le béton, véhicules utilitaires et outillage individuel et collectif. Le matériel de sécurité ne sera pas de reste dans cette manifestation. Ainsi, on notera le matériel anti-incendie et le matériel divers de protection individuelle et collective. Aux stands de services, il y aura les promoteurs immobiliers, les laboratoires d'essais et contrôles et la certification ISO. D'autres stands non moins importants, comme ceux relatifs à l'architecture, ou encore les solutions amies à l'environnement, etc. seront également de la partie.