Une annonce qui a provoqué l'émoi des Algériens durant ce Ramadhan. Salah Aougrout, qui avait l'habitude d'égayer leurs soirées ramadhanesques, faisait part d'une bien triste nouvelle. «J'ai un cancer», a-t-il révélé avec ce qui est tombé comme un couperet sur la tête des millions d'Algériens. Surtout que l'acteur a indiqué que les médecins lui ont diagnostiqué trois tumeurs à un stade avancé. Une campagne de solidarité s'ensuivit pour demander son transfert rapide à l'étranger. Quelques jours après, c'est la délivrance! Il a été transféré, hier tôt dans la matinée, en France. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux ont montré l'acteur, visage fermé et l'air fatigué, en train d'embarquer à bord du vol spécial sanitaire que lui ont affrété les autorités algériennes. Sur instruction directe du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il est hospitalisé dans un hôpital parisien, spécialisé dans la prise en charge de ce type de tumeur. Il y poursuivra le traitement qu'il a déjà entamé au niveau de la clinique «les Glycines», à Alger, où il était hospitalisé depuis une semaine.

La détresse de l'artiste, considéré comme l'une des personnalités préférées des Algériens, a interpellé le chef de l'État. Il avait immédiatement ordonné qu'une prise en charge totale lui soit accordée. Dans ce sens, il a dépêché au chevet de l'artiste plusieurs membres de l'Exécutif. À commencer par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Il avait rassuré «Souilah» sur le fait qu'il pourra être transféré à l'étranger pour y subir les soins nécessaires. Abderrahmane Benbouzid avait, dans ce sens, engagé, mardi dernier, les démarches nécessaires pour la prise en charge sanitaire de l'artiste Salah Aougrout, à l'issue de la visite qu'il lui a rendue. Le ministre a promis la prise en charge sanitaire, dans les «plus brefs délais». Chose promise, chose due à peine 5 jours après. De son côté, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub, avait exprimé sa disponibilité à transférer Salah Aougrout à l'étranger pour des soins, si les services médicaux le décident. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda avait donné, elle aussi, des instructions pour la prise en charge «immédiate» de l'état de santé de l'artiste, Salah Aougrout, victime d'un malaise soudain. Une solidarité des hautes autorités du pays qui est venue s'ajouter aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées par les citoyens. Des messages de soutien lui ont été adressés via les réseaux sociaux par des millions d'Algériens. Il faut dire que Souilah a fait rire plusieurs générations d'Algériens de Nass M'lah City 1 et 2 à Achour El Achar I et II en passant par Djemai Family. Humoriste, acteur, scénariste et animateur de télévision et de radio, celui qui oeuvre principalement dans le registre comique, a été révélé au grand public dans le mythique film Carnaval fi Dechra. Le grand public souhaite le revoir prochainement à l'écran, après qu'il aura vaincu cette terrible maladie.