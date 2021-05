La solidarité s'amplifie autour du très populaire acteur et comédien Salah Aougrout, dont l'état de santé est annoncé «préoccupant». Après la ministre de la Culture, Malika Bendouda qui a chargé ses services de prendre en charge et de suivre de près l'hospitalisation de l'acteur, c'est au tour du ministre du Travail de manifester son désir de venir en aide, à titre personnel, au comédien. Pour sa part, le ministre de la Santé avait annoncé, sans trop de précisions, en marge de sa conférence de presse, «nous allons prendre en charge l'acteur Salah Aougrout». Dans un tweet posté, hier, sur sa page officielle Tweeter, El Hachemi Djaâboub qui se dit attristé par l'annonce de la maladie de l'acteur, assure sa famille, ses copains et la communauté artistique de son entière solidarité et qu'il «prendra en charge personnellement les soins de l'artiste à l'étranger pour un traitement, dès que le ministre de la Santé et l'équipe médicale, qui le prend en charge annoncent la nécessité de le transférer à l'étranger». Le ministre du Travail a, par ailleurs, exprimé « sa profonde affection, son soutien et sa solidarité avec le comédien, appelant Dieu Tout-Puissant à lui réserver la santé et le bien-être, et à le préserver, telle une couronne, au sommet de la culture nationale». Le ministre qui réitère ses voeux de prompt rétablissement à l'acteur, espère «un rapide retour de l'acteur et la poursuite de ses activités artistiques et culturelles, éduquant la communauté avec ses oeuvres artistiques déterminées et dessinant un sourire sur les lèvres des familles algériennes». Peu de temps après la perte subite du comédien Blaha Benziane, la Toile s'est enflammée autour de la détérioration de l'état de santé de l'acteur Souilah, alias Salah Aougrout. Un élan de sympathie et de solidarité avec l'artiste a déferlé sur les réseaux sociaux souhaitant un prompt rétablissement à l'acteur. Il y a quelques semaines déjà, suite à des rumeurs faisant état de son entrée dans le coma, l'acteur avait posté sur sa page Facebook des éclaircissements pour rassurer son public. Ce n'est qu'avant-hier, que la famille de l'artiste avait alerté l'opinion et les autorités quant à la détérioration de l'état de santé de l'acteur. Selon les informations recueillies et attribuées à des membres de sa famille, l'acteur souffrirait de trois tumeurs au niveau de l'estomac, la tête et au thorax. D'où l'urgence de sa prise en charge pour des soins à l'étranger. Djaffar Gacem, producteur de la série Achour El Acher avait, dans un post sur Facebook, appelé à la solidarité et à la mobilisation avec l'acteur fétiche des Algériens. L'absence de l'acteur charismatique dans la série Achour El Acher avait suscité des remous, et des interrogations et une vive polémique, faut-il le signaler?