Animant, hier, une rencontre de proximité au niveau du cours de la Révolution d'Annaba, Djilali a indiqué que les candidats de son parti «vont représenter la volonté populaire en cas de leur élection et oeuvreront à transmettre les préoccupations du peuple aux responsables du gouvernement et au niveau local tout en s'employant à résoudre leurs problèmes». Des propos qui ont fait suite aux interrogations d'une foule citoyenne cherchant des réponses sur le «comment» améliorer leur quotidien. Cette campagne de proximité, était le test pour Soufiane Djilali qui a dû répondre à des questions sur la situation du pays et des élections pour les législatives. Lors de cette approche directe avec les populations, Soufiane Djilali a dévoilé les visions et le programme de son parti, mais surtout, les perspectives d'un travail important, si sa formation venait à être élue à la future APN. Pour cela, Soufiane Djilali a réitéré son appel au vote massif. Arpentant plusieurs axes de la ville d'Annaba, en écoutant les préoccupations citoyennes, le président de Jil Jadid, s'était surtout rapproché des jeunes, au niveau de l'avant- port entre autres, où il a prêté ouïe, aux problèmes exprimés par les jeunes, le chômage, la marginalisation et la hogra surtout. Des jeunes en perte d'espoir et d'horizon, vont tenter, vaille que vaille, chercher en outre-mer, même si c'est au détriment de leur vie. Des états d'âme que Soufiane Djilali a apaisés: «L'Algérie est votre seul pays et vous n'avez pas un autre pays de rechange», a-t-il affirmé. En substance, il leur a recommandé d'user de leur droit constitutionnel en allant, le 12 juin, voter afin de faire barrage à ceux qui tentent de spolier leurs droits et lutter ainsi, contre la corruption, la hogra, les passe-droits, le piston, entre autres. Aux termes de sa campagne électorale à Annaba, le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, a conclu devant une foule immense que «l'Algérie dispose d'une importante côte de 1200 km qu'il faut exploiter à tout prix pour pouvoir hisser notre pays parmi ceux qui sont développés et qui sont situés dans le Bassin méditerranéen» Il a estimé dans ce sens que «Annaba est une importante ville portière et peut jouer un important rôle dans le développement économique du pays tant dans le tourisme que dans le commerce maritimes, mais aussi dans le rail». S'agissant de la campagne électorale, Soufiane Djilali s'est dit confiant et optimiste quant à l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent tous les Algériens et naîtra, après le 12 juin prochain.