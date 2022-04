Après une période marquée par de grandes difficultés dues notamment aux conséquences de l'émergence de la pandémie de Covid-19, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya de Tizi Ouzou renoue avec les bons résultats. Deux années se sont passées sans grande contribution financière par ses clients qui ne pouvaient régler leurs factures à cause des arrêts d'activités dus au coronavirus causant un manque à gagner très important. La direction a d'ailleurs, à maintes reprises, appelé ses clients à honorer leurs redevances après la reprise de l'activité économique.

Aussi, suite à cette conjoncture difficile connue d'ailleurs par toutes les antennes à travers le pays, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Tizi Ouzou a connu durant le premier trimestre de l'année 2022 une nette évolution en matière du nombre des clients en électricité et en gaz. Une embellie financière qui a été boostée, ajoute la société dans son communiqué, par l'important apport clients nouveaux estimé à 3769 en électricité et 4633 en gaz naturel, ce qui fait un total de 448 828 clients en électricité et 286 077 clients en gaz naturel.

En fait, la direction de distribution de l'électricité et du gaz explique cette évolution positive par la concrétisation des différents projets de raccordement en ces deux énergies durant les deux années passées. Un important travail sur chantier a été réalisé malgré les créances qui ont atteint des cumuls faramineux. Aussi, ces projets ont, précise le communiqué, permis le raccordement de 1204 logements en électricité et 3775 en gaz naturel durant le premier trimestre de l'année en cours.

Par ailleurs, il convient de mentionner que malgré les difficultés qu'elle a traversées durant la pandémie, la direction de distribution d'électricité et de gaz de la wilaya de Tizi Ouzou n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner la machine de développement local dans sa reprise d'activité. Mieux encore, celle-ci est parvenue aussi au raccordement de quatre investisseurs en énergie dont trois investisseurs ont été raccordés au réseau électrique et un investisseur a été raccordé au réseau du gaz naturel.

Dans son communiqué, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Tizi Ouzou rappelle par ailleurs qu'elle veille à accompagner tous les projets en matière de raccordement en énergie électrique et gazière aussi bien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail que pour la contribution dans le développement local. D'ailleurs, le travail effectué dans le cadre des zones d'ombre et le raccordement rapide des citoyens ayant bénéficié de l'habitat rural en est une preuve s'il en fallait. Un travail qui reste à parfaire, toutefois, sur le chapitre du service dans quelques communes où les citoyens souffrent encore des coupures fréquentes et sans avertissement lorsque les agents opèrent sur le terrain. Une attitude non professionnelle à combattre dans certaines antennes et qui cause notamment des dommages au matériel électroménager des ménages.