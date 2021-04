À l'instar de toutes les antennes de la Sonelgaz à travers tout le territoire national, la direction de la distribution de cette société souffre de ses créances qui dépassent les deux millions de dinars. Selon un communiqué de celle-ci, les créances de l'électricité et du gaz de la wilaya de Tizi Ouzou, cumulées durant l'année dernière, marquée par les mesures de confinements qui ont empêché les algériens de travailler, s'élèvent à un montant de 2094 millions de dinars. la société, qui affirme que ces créances sont celles des ménages, c'est-à-dire des citoyens, oublie de mentionner que les organismes administratifs et les sociétés et entreprises sont également de gros consommateurs et de mauvais payeurs.

Cette situation à été aggravée principalement par l'impact direct de la crise sanitaire de Covid-19 qui à été d'ailleurs accompagnée par des mesures exceptionnelles relatives à la suspension des coupures de l'énergie durant toute cette période de pandémie, ajoute le communiqué qui incrimine ainsi le maillon faible qui comporte les citoyens, omettant de parler des créances détenues par les organismes publics, les collectivités locales et les entreprises publiques et privées Dans son communiqué, la direction de la distribution de Tizi Ouzou, touchée comme toutes les directions du pays, affirme que «les difficultés financières nées de cette situation affectent la trésorerie de la société, qui retardent la concrétisation des différents projets inscrits dans les plans de développement de ses activités, en matière de réseaux électriques et gaziers, ainsi qu'en matière de la modernisation de diverses prestations proposées à sa clientèle et également oeuvre à la protection des revenus et à la pérennité de la société», des difficultés qui n'ont pour autant pas empêché la société de poursuivre ses efforts afin de répondre aux demandes de raccordement en électricité et en gaz de sa clientèle et améliorer davantage la qualité et la continuité du service.