Le groupe Sonatrach a signé, mardi à Alger, un contrat d'hydrocarbures d'un montant de prés de 4 milliards de dollars, portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla), avec l'américain "Occidental Petroleum", l'italien "Eni" et le français "Total Energies". Le document a été paraphé par le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, la P-dg d'"Occiendental Petroleum", Mme Vicki Hollub, le P-dg de "Eni", Claudio Descalzi et le vice-président d'exploitation et de production Moyen-Orient et Afrique du nord de "Total Enrgies", Laurent Vivier. Présidée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, la cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Sonatrach, en présence des ambassadeurs des Etats-Unis, d'Italie et de la France en Algérie, respectivement Mme Elizabeth Moor Aubin, Giovanni Pugliese et François Gouyette, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie à Rome, Abdelkrim Touahria, et des cadres de la Sonatrach et de ses partenaires.Ce nouveau contrat, portant sur le périmètre contractuel de Berkine (Blocs 404 et 208), situé à 300 km au Sud Est de Hassi Messaoud (Ouargla), a été signé sous l'égide de la loi n 19-13 régissant les activités hydrocarbures.