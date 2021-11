Le groupe Sonatrach passe à l'action en se lançant dans la production de l'énergie solaire. C'est ce qu'a indiqué, jeudi, le directeur central des ressources nouvelles du goupe, Youcef Khanfar. Ce dernier a affirmé que «le groupe Sonatrach compte lancer, en 2022, un projet de réalisation d'une centrale photovoltaïque», ajoutant que le projet, à implanter au niveau du bassin de Hassi Berkine, dans la wilaya de Ouargla, sera «financé sur fonds propres du groupe», ce qui semble avoir motivé les responsables du géant pétrolier algérien afin qu'ils passent à l'acte, en mettant une seconde centrale photovoltaïque, réalisée dans le même bassin, en partenariat avec le groupe italien ENI. La future «centrale photovoltaïque aura une capacité de 10 mégawatts», a indiqué Youcef Khanfar, ajoutant que «l'électricité produite par cette station devrait alimenter les sites pétroliers du bassin de Hassi Berkine». Ce responsable a fait savoir que «Sonatrach prépare ses filiales à produire des stations photovoltaïques», estimant que «l'Algérie possède tous les atouts pour se lancer dans ce créneau». «Nous avons les grands espaces et la radiation solaire, en Algérie, peut atteindre les 3 000 heures par an», a expliqué la même source, soulignant que «le sable de désert regorge de sélénium, composant qui entre dans la composition des cellules solaires photovoltaïques», d'autant plus que «l'Algérie a, au cours des dernières années, acquis un savoir-faire important dans le domaine de l'énergie solaire et de l'industrie photovoltaïque. Son potentiel solaire, un des meilleurs au monde, conjugué à la forte volonté du gouvernement d'amorcer la transition énergétique, en mettant sur pied une industrie photovoltaïque nationale, peuvent la propulser rapidement dans ce domaine, dans les années à venir, selon les spécialistes.