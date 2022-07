Le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach a annoncé, hier, avoir fait trois découvertes de pétrole et de gaz dans le Sahara algérien dont l’une en partenariat avec le groupe italien ENI. La première exploration, réalisée par Sonatrach sur fonds propres, concerne deux réservoirs dans le périmètre de recherche - In Amenas 2 - du Bassin d’Illizi, selon le communiqué de Sonatrach. « Les débits enregistrés, lors des tests, sont de 300000 m3/jour de gaz et 26 m3/jour de condensat, à partir du premier réservoir et de 213000 m3/jour de gaz et 17 m3/jour de condensat à partir du deuxième réservoir », a précisé le groupe. La deuxième découverte a été réalisée par Sonatrach et son partenaire italien ENI dans la région nord du Bassin de Berkine et « a mis en évidence une découverte de pétrole brut » . « Durant le test de production, le puits a donné lieu à 1300 barils/jour d’huile et 51 000 m3/jour de gaz associé », souligne le groupe Sonatrach. La troisième découverte faite par le groupe algérien a été enregistrée « lors du forage d’un puits sur le périmètre de recherche Taghit du Bassin de Bechar, où une production intéressante de gaz a été obtenue lors du test ».