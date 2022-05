Le groupe Sonatrach a mis en service, hier, un centre de supervision des pipelines, permettant d'avoir des informations en temps réel sur les opérations d'exploitation, concernant l'ensemble du réseau de transport par canalisation du pétrole et du gaz, en Algérie. Présidée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, la cérémonie de lancement officiel de cette infrastructure s'est déroulée en présence du P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, du président de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil et du vice-président de l'Activité de transport par canalisation (TRC) de Sonatrach, Amine Melaika. Le ministre n'a pas manqué de mettre en exergue également la maîtrise technologique affichée par Sonatrach qui est «la 4ème entreprise mondiale en matière de production de gaz, la 12ème en termes de production de pétrole et leader continental, dans le domaine des hydrocarbures». Ce centre, implanté au niveau du siège de la direction du TRC à Sidi Arcine (est de la capitale), est en charge de l'activité sur un réseau d'une longueur de 21000 km de canalisations, assurant une capacité de transport de 405 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP/an), articulé autour de 43 canalisations, dont 23 gazoducs. Le dispositif comprend également un Centre national de dispatching gaz à Hassi R'mel et un centre de dispatching des hydrocarbures liquides, à Haoud El Hamra. Font partie de ce centre, 85 stations de pompage et de compression, 128 bacs de stockage d'hydrocarbures d'une capacité «design» de 4300 millions de TEP, et de terminaux marins, composés de 12 postes de chargement à quai et cinq bouées de chargement de pétrole brut en haute mer. Lors d'une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de lancement officiel, Arkab a indiqué que ce centre est une infrastructure «stratégique» qui entre dans le cadre de la politique de transition numérique et représente une nouvelle étape franchie par Sonatrach dans la modernisation de la gestion de toutes ses infrastructures dans le but d'augmenter la production et de la maîtriser.