Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La compagnie nationale des hydrocarbures vient de le prouver encore une fois, et de belle manière, en participant à l'éradication des zones d'ombre. Pour que ces «clusters de la misère», ces laissés-pour- compte, cessent de broyer du noir. Le lourd héritage d'une gestion dramatique des affaires du pays, durant ces 20 dernières années, qu'il va falloir assumer, corriger, pour réduire de flagrants déséquilibres régionaux, notamment, et réinstaurer une justice sociale dont ont été privés bon nombre de nos concitoyens, ce qui est le cas de ceux qui habitent la commune de Ouled Sellam, située à 90 kilomètres de Batna. Le groupe pétrolier Sonatrach financera un projet portant sur la réalisation d'un réseau d'assainissement dans la zone d'ombre (Tassa 2) relevant de la localité d'Ouled Sellam, ont annoncé, hier, les services de la wilaya. Ce financement solidaire a été concrétisé à l'issue de la signature d'une convention entre la direction générale de la Sonatrach, représentée par le conseiller du directeur général de cette société, Boualem Oudjehani, d'une part et le président de l'Assemblée populaire communale de l'autre. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Sonatrach visant à financer des projets à caractère social au profit des habitants des zones éloignées et des zones d'ombre, a indiqué le collaborateur du DG la compagnie nationale des hydrocarbures. Cette initiative, qui émane d'une société citoyenne, touchera plus de 2000 habitants. Elle s'inscrit, il faut le souligner, dans la stratégie du président de la République, visant à sortir ces zones sinistrées de l'ombre et entrer à la lumière. Quatre autres projets de développement dans les zones reculées de Khenchela, situées dans les A.P.C. d'Ouled Rechache, d'El Mahmal et de Bouhmama, dans les secteurs de la santé et des ressources en eau, seront financés par Sonatrach. Le dossier du développement des zones d'ombre arrive, il faut le noter, en tête des priorités du programme de Abdelmadjid Tebboune, qui n'a eu de cesse d'affirmer, depuis son investiture à la tête du pays, que «l'édification de l'Algérie nouvelle ne saurait se concrétiser sans la promotion de ces zones et la prise en charge de leurs populations». Un chantier auquel participe activement Sonatrach.

L'entreprise pétro-gazière a fait don de 20 millions de DA, au mois d'octobre dernier, aux municipalités d'Oum El Assel et de Tindouf, pour la réalisation de plusieurs projets dans le secteur de l'action sociale et de la solidarité et d'autres pour les populations des zones d'ombre. Le groupe, «en tant que société citoyenne, a lancé un programme d'investissement social, qui concernera près de 37 wilayas, pour la réalisation de 121 projets, constituant une valeur ajoutée aux efforts de l'Etat», avait révélé, à cette occasion le collaborateur du président-directeur général de Sonatrach, Boualem Oudjehani. Ce programme d'investissement social, initié par le groupe Sonatrach, en faveur des zones d'ombre du pays, a été lancé le 5 septembre, depuis la wilaya de Touggourt. «Le groupe Sonatrach accorde une grande importance au développement des zones d'ombre et adhère à cette démarche prônée par le président de la république Abdelmadjid Tebboune, pour le développement des zones d'ombre et déshéritées, et la prise en charge de leurs préoccupations», avait déclaré le conseiller de Toufik Hakkar.

Une mission de longue haleine qui ne connaîtra pas de répit. Le développement des zones d'ombre se poursuivra jusqu'à l'élimination de toutes les insuffisances, a assuré l'ex- chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Merad, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire actuellement. Un défi qui n'était pas aussi évident à relever. Sonatrach qui a mis la main à la pâte, a sans doute, permis de rendre possible le rêve de milliers de nos concitoyens: sortir de l'ombre pour aller à la lumière.