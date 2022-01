La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, compte poursuivre son plan visant à développer ses capacités de production durant l'année en cours. C'est ce qu'a déclaré, dimanche, son P-DG Toufik Hakkar, lors d'une interview accordée à la chaîne internationale algérienne ALG24. Il s'agit, selon Hakkar, «de répondre aux besoins internes, qui enregistrent une croissance annuelle de 5%, ainsi qu'aux engagements contractuels avec les différentes partenaires, notamment en Europe et en Asie». Ainsi, Sonatrach prévoit-elle d'investir 40 milliards de dollars sur une période de 4 ans (2022-2026), dont 8 milliards en 2022. Son P-DG a précisé que «la société avait réussi, en 2021, à réaliser des exportations en hydrocarbures d'une valeur dépassant 34,5 milliards de dollars contre 20 milliards de dollars en 2020, tandis que les recettes réalisées sur le marché national s'élèvent à 2,5 milliards de dollars». Le volume global de production a enregistré un taux de croissance de 5%, fin 2021, indique-t-il, relevant que «les quantités exportées ont augmenté de 19% durant l'année écoulée». Sonatrach qui n'a pas assez profité de l'envolée des cours du pétrole, en 2021, compte miser sur l'exploration et la hausse des dépenses d'investissements. Pour ce faire, «la plus grande partie de investissements sus-cités sera orientée vers l'exploration et la production, afin de préserver les capacités productives nationales», a-t-il fait savoir. Cela est d'autant plus intéressant que les prix du baril peuvent rester à un niveau élevé au courant de l'année 2022, favorisés par un contexte de reprise économique, rappelant que Sonatrach et la société italienne ENI ont signé, le 14 décembre dernier, un nouveau contrat sous forme de partage de production dans les hydrocarbures, pour un investissement de 1,4 milliard de dollars. Il s'agit de premier contrat signé entre les deux partenaires, depuis la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Avec la chute des prix du pétrole, depuis juin 2014, s'ajoutait la baisse du volume des exportations. Cela a amené l'Algérie à réduire ses investissements dans les hydrocarbures. L'Etat a dû, dans ce contexte, renoncer aux bénéfices de Sonatrach et de Sonelgaz, pour leur permettre de les investir dans leurs domaines d'activité. Ainsi, la compagnie nationale escompte-elle récupérer la production, qui a connu une chute avec les investissements. La firme nationale des hydrocarbures avait décidé, dans ce sens, de réviser la loi sur les hydrocarbures, laquelle a été jugée contraignante par les compagnies étrangères. Le groupe Sonatrach a décidé également de relancer les projets de raffinage pour répondre à la demande nationale dans ce domaine, a indiqué son premier responsable, relevant que «la société aspire à réaliser quatre projets au moins dans le domaine de la pétrochimie». Dans le cadre de son plan proactif, le groupe Sonatrach a affecté 500 millions de dollars en tant qu'investissements pour la protection de l'environnement. Il a également annoncé que la société s'apprêtait à reprendre ses projets pétroliers en suspens, en Libye. «Sonatrach oeuvre, avec ses partenaires libyens, à la réunion des conditions de retour en vue de sécuriser les travailleurs et les équipements», a-t-il indiqué. Dans ce sens, il a révélé l'organisation, avant la fin février, de visites afin de négocier le retour de Sonatrach en Libye. «Nous avons engagé d'importants investissements en matière de prospection de pétrole et de gaz, et nous n'allons pas laisser ces découvertes sans développement», a-t-il souligné.