La Compagnie pétrolière nationale, la Sonatrach, figure, désormais, dans le top des 15 plus grandes sociétés productrices de pétrole au monde pour l'année 2021. Au 12éme rang du podium mondial, Sonatrach devance ainsi les plus grandes compagnies pétrolières, telles que la française «Total Energies» ou encore la Qatarie «Qatar Energy» et le géant mexicain «Pemex». C'est ce qui ressort du rapport produit par le magazine britannique spécialisé The Economist qui a consacré une étude des capacités de production des grandes sociétés internationales de pétrole dans le monde. Avec un volume de 185 millions de tonnes équivalent pétrole, la compagnie nationale algérienne décroche le statut de grande société internationale de production de pétrole, figure ainsi parmi la pole position au sein du marché énergétique mondial. La moyenne de production quotidienne de la compagnie nationale, qui est évaluée à plus de 3 millions de barils, a propulsé la Sonatrach à ce rang. Ce volume de la production nationale d'hydrocarbures a, finalement, renforcé la position du groupe Sonatrach au rang de société mondiale. Se basant sur les chiffres de l'année 2021 uniquement, faut-il le rappeler, The Economist reprenant S&P Global a propulsé la Sonatrach dans le groupe des 15 meilleures sociétés mondiales. Cette nouvelle consécration, met en valeur les précieux efforts déployés par la compagnie nationale des hydrocarbures, afin de maintenir sa position parmi les leaders mondiaux de l'industrie pétrolière et gazière. Plus encore, et de performance en performance, la Sonatrach a également vu son patron trôner parmi le top des cinq plus grands managers du Moyen-Orient. Tewfik Hakkar a été élu quatrième dans le top 100 du magazine Forbès pour l'année 2022, désignant les meilleurs P-DG du Moyen-Orient. Pour rappel, les efforts consentis par la compagnie nationale Sonatrach, qui lui ont valu la reconnaissance et la gratitude du président Tebboune, ont permis à l'Algérie de relever les défis importants dus aux effets de la géopolitique et ceux de la pandémie mondiales. Aujourd'hui, l'Algérie peut se targuer de réaliser de meilleures performances, comparativement aux années précédentes. Avec des revenus pétroliers de l'ordre de 17.1 milliards de dollars, enregistrés au premier semestre de l'année en cours, l'Algérie peut prétendre jouer les premiers rôles au sein de la communauté internationale. Nombreuses sont les sociétés mondiales et cabinets d'expertises et d'analyses en matière d'énergie qui braquent, depuis peu, leurs projecteurs sur le pays. Sur la base de données et recoupements, la revue américaine Mees, avait situé les revenus pétroliers du pays aux alentours de 36 milliards de dollars à la fin de l'année 2022. En 2021, ces revenus n'avaient pas franchi la barre des 23,3 milliards de dollars. Tout cela est à mettre au chapitre des efforts consentis pas la compagnie pétrolière Sonatrach qui a su déployer un plan d'action, pour le moins, ambitieux et courageux. Avec une augmentation de la production nationale à hauteur de 9 000 barils par jour depuis juin 2022, le volume des exportations s'est vu augmenter de 4%. À travers sa compagnie nationale des hydrocarbures, l'Algérie a réussi à relever des défis multiples en revoyant à la hausse ses volumes de production, pour se conformer à ses engagements vis-à-vis de l'Opep+, répondre à ses besoins domestiques et assurer un volume ascendant des exportations, pour assouvir la demande exprimée au plan mondial. Et dire que le volume de la production nationale a baissé de l'ordre de 10%, comparativement aux années précédentes, où la production journalière était de l'ordre de 1,65 million de mètres cubes. Les caisses du Trésor public ont été, ainsi renflouées à hauteur de 75%, selon la revue américaine qui estimé qu'il s'agit du meilleur niveau jamais atteint depuis dix années. Un succès qui fait de l'Algérie une nation émergente, malgré les analyses et autres déclarations pessimistes, d'analystes broyant éternellement du noir.