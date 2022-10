Début, aujourd'hui, de la réunion des experts. Les délégations des 22 pays étaient, hier, au grand complet à Alger. Ils entameront, aujourd'hui, leur importante mission qui consiste à mettre en forme les résolutions qui seront étudiées par le Conseil des ministres des Affaires étrangères, la veille du Sommet, pour enfin voir leur adoption concrétisée par le Sommet de la Ligue arabe. Cette phase technique dans le processus du Sommet donne le ton au succès ou à l'échec de la rencontre. Il va de soi que chaque expert se présente avec la vision du pays qu'il représente. Le débat sera prioritairement juridique. Il s'agira de s'assurer des références dans les textes fondateurs de la Ligue des États arabes. Il prendra certainement une tournure plus ou moins politique où le choix des mots sera essentiel dans l'élaboration des projets de résolutions à soumettre au Conseil des ministres des Affaires étrangères. Les experts auront donc la lourde mission de s'entendre d'abord sur un texte qui satisfasse tout le monde. Il va de soi que ce travail n'est pas à ses débuts. Il a certainement commencé, il y a de cela plusieurs mois. Il s'agira de mettre la dernière touche, de régler les derniers détails. Il se pourrait également qu'un élément nouveau vienne quelque peu perturber la sérénité des débats et obliger les experts à une nouvelle formulation de telle ou telle autre résolution.

Même si ce travail qui débutera, aujourd'hui, ne constitue pas l'élément saillant du Sommet, il reste l'un des piliers les plus sûrs sur lequel reposera le succès de la rencontre panarabe. Il annonce le déclenchement du compte à rebours de la rencontre des chefs d'État. Le sort du Sommet demeure bien entendu entre les mains des leaders vers lesquels seront remontés les projets de texte. Ils peuvent à l'unisson ou sur proposition d'un des participants renforcer ou atténuer une résolution du Sommet, voire apporter une précision ou carrément évoquer des échéances précises ou l'institution d'une nouvelle instance rattachée à la Ligue des États arabes, qui sera chargée d'une mission particulière.

Il n'est pas question de précéder l'évènement en lui-même, mais le caractère historique du Sommet devrait recommander des initiatives fortes. Et pour cause, la cause palestinienne qui justifie largement la tenue de cette rencontre et l'existence même de l'organisation panarabe est à un niveau de maturité qui exigerait une intervention plus énergique de la Ligue des États arabes auprès des instances internationales.

Les experts trouveront-ils les bonnes formules pour amener les dirigeants à l'audace? Pour l'heure, cette audace ne se limite pas à la question palestinienne, puisque la réforme du mode de fonctionnement de l'organisation est nécessaire et exige une sacrée dose de courage pour porter les pays arabes à l'émergence. Ces derniers savent que le Sommet se tient dans une conjoncture historique unique. Ils ont certainement conscience qu'ils n'auront pas le droit, de sitôt, à une seconde chance. Cette prise de conscience a d'ailleurs été exprimée, hier seulement par deux dirigeants. Le roi de Bahreïn, Hamad bin Isa Al Khalifa, et le sultan d'Oman, Haitham bin Tariq, ont évoqué ensemble le Sommet d'Alger. «Le succès du rendez-vous arabe renforcera l'action arabe commune, protégera la sécurité nationale arabe et réalisera les aspirations des peuples arabes à la sécurité, à la croissance et à la prospérité», lit-on dans une déclaration commune cosignée par les deux chefs d'État. La même déclaration reprend le thème majeur de la rencontre panarabe et souligne «la nécessité de parvenir à une solution juste à la question palestinienne (...) par la création d'un État palestinien avec El Qods pour capitale, sur la base de la solution à deux États et de la résolution de légitimité». Exactement le thème fort du Sommet et qui semble faire l'unanimité. L'autre signe de cette prise de conscience tient dans la publication par tous les États membres d'un timbre unique dédié au Sommet arabe. Un signal fort d'une volonté de passer un cap historique à Alger.