Le vrai sens d'être algérien! S'il y a quelque chose à retenir de 2021, c'est bien le sentiment de fraternité et de cohésion nationale. Entre Covid-19, crise économique, feux de forêt et complots étrangers, l'année qui s'achève n'a pas été de tout repos. Les citoyens ont réussi à surmonter toutes ces difficultés, en restant unis et solidaires. Le 31 décembre dernier, au moment où les 12 coups de minuit ont retenti, tous ont souhaité une année moins cauchemardesque que celle dite du «corona». Ils espéraient la fin de la pandémie, surtout qu'une lueur d'espoir apparaissait avec l'arrivée des premiers vaccins sur le marché. Ils ont vite déchanté, avec l'arrivée d'une deuxième vague de Covid-19. Retour à la case départ, avec le couvre-feu, le confinement et l'arrêt de certaines activités. Une situation qui a mis bon nombre de citoyens sur la paille. Beaucoup se sont retrouvés sans aucune rentrée d'argent alors que l'inflation et les besoins vitaux ne cessent d'augmenter, ce qui est venu compliquer encore plus une situation socio-économique déjà bien difficile. Ils ne voyaient pas le bout du tunnel. «Comment survivre?», s'interrogeaient-ils avec beaucoup de désespoir. La réponse est venue d'un grand élan de solidarité nationale. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, société civile et citoyens lambdas ont lancé des campagnes de solidarité pour les personnes que le coronavirus a mises en difficulté. Discrets mais efficaces, ils ont réussi à venir en aide à des milliers de personnes, tout en sauvegardant leur dignité. Ce qui a fait que même le mois de Ramdahan, qui donnait froid dans le dos à plus d'un, a réussi à passer presque sans encombre, grâce à la générosité, sans égale des Algériens. Le printemps est arrivé, apportant avec lui de belles promesses. Un beau temps qui laissait entrevoir un avenir aussi radieux que le soleil d'Algérie. Néanmoins, ils ont été vite rattrapés par la réalité! Après un grand relâchement et un retour à une vie presque normale, le «virus» attaque de nouveau. Cette fois-ci, avec une plus grande férocité. La 3e vague de la pandémie est là! Elle fait beaucoup de victimes et met à rude épreuve notre système de santé, au bord de la rupture. L'oxygène médical et certains médicaments vitaux font défaut. Il y a des pénuries qui coûtent des vies. D'un seul coup, la machine de la «solidarité citoyenne» se remet en marche. Jeunes et moins jeunes, confondues toutes catégories sociales donnent tout ce qu'ils ont, afin d'acheter des appareils d'oxygénothérapie pour les mettre à disposition des victimes de cet ennemi invisible. La diaspora algérienne, des différents continents, apporte sa contribution. Des millions de dollars sont ramassés, des milliers de concentrateurs sont achetés et des millions de médicaments sont distribués. Chacun apporte sa contribution, on s'organise pour le ramassage, la distribution ou encore l'acquisition de ces produits. Les images font le tour du monde. La planète est stupéfiée par toute cette générosité qui a permis de sauver des milliers, pour ne pas dire des millions, de vies. Mais pas le temps de savourer. La fête de l'indépendance nationale arrive. On commence à peine à sortir de cette 3e vague des plus meurtrières qu'un nouveau drame ne vienne frapper le pays. Une série d'incendies criminels sont provoqués dans diverses régions du pays, particulièrement en Kabylie. Elles font des dizaines de morts, des centaines de blessés et surtout des milliers de sinistrés. Comme un seul homme, sans réfléchir, ce peuple unique en son genre se lève pour venir en aide à ses soeurs et à ses frères de Tizi Ouzou. De l'étranger et surtout des quatre coins du pays, les aides affluent aux sinistrés. Pendant presque deux mois, les aides affluent vers la Kabylie. Des fourgons aux différents numéros d'immatriculation faisaient des aller-retour pour venir en aide aux victimes.

L'image de cet enfant de 5 ans apportant sa tirelire pour l'offrir aux personnes touchées par ce drame, résume parfaitement cet élan de solidarité qui n'a pas d'égal. La rentrée scolaire arrive, les sinistrés ne sont pas oubliés. De nouvelles actions sont menées afin que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école et effacer la tragédie qu'ils venaient de vivre. Dans un décor apocalyptique, des jeunes, bénévoles ont redonné de l'espoir à des villageois qui ont tout perdu.

Un véritable moment de communion et d'unité nationale a donc marqué cette année, des plus difficiles. Ensemble, les Algériens ont réussi à surmonter les difficultés, donnant une leçon de fraternité au monde entier. C'est le vrai visage de l'Algérie...