Le journaliste et animateur Slimane Bakhlili n'est plus. Atteint de Covid-19, il y a quelques jours, il vient d'être foudroyé par le satané virus, apprend-on de sources officielles. Il n'avait que 58 ans. C'est son fils qui a annoncé son décès sur la propre page facebook de son père. Feu Bakhlili avait annoncé sur son propre compte, son hospitalisation à l'hôpital Mustapha Pacha, avec des photos à l'appui. Quelque peu diminué, mais pas inquiétant; ses photos publiées sur sa page facebook ne faisaient pas craindre le pire. Ses amis et ses proches qui s'informaient régulièrement sur son état de son santé, avaient pourtant annoncé son rétablissement progressif. Il est parti aux premières lueurs de ce vendredi sacré, emporté par ce maudit virus (Covid-19). L'annonce de sa mort a surpris plus d'un parmi ses admirateurs et ses amis. Le coronavirus avait eu raison de lui.

Le défunt qui avait subjugué les téléspectateurs avec son émission Khatem Souleymane (la bague de Sulimane), a vu quintupler son public et son audimat, au fil des années. Il a également animé le concours télévisuel Forsane El Coran, qui a drainé des millions de téléspectateurs, tant en Algérie, que dans le Monde arabe. Les Algériens ont pu contempler un homme de grande culture et un érudit de l'islam. Sa candidature à l'élection présidentielle écoulée a, certainement, changé le cours de sa vie, étant donné les polémiques que cette décision avait provoquées, au sein même de sa propre famille. Natif de Biskra, le défunt était un homme de grandes convictions, il était également affable et courtois envers son public. Slimane Bakhlili était également directeur général de la chaîne de télévision El Badil, une chaîne de télévision dédiée à culture, où il s'évertuait à lui donner un cachet spécial et distingué. Sa grille de programme et son personnel confortent cette tendance. Le défunt avait fait ses premiers pas à l'Entreprise nationale de télévision 5 (Entv) en 1985, croit-on savoir. Il gravira vite les échelons pour assumer les fonctions de rédacteur en chef et directeur de production. À la chaîne de télévision El Badil, il se consacrera à sa passion qui est la production. Il produira, notamment Saâ min dhahab et Zidni Ilman. Slimane Bakhlili a été également destinataire de plusieurs Prix nationaux et arabes. Qu'il repose en paix.