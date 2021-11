Bonne nouvelle! Le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie, Abdelaziz Guend, a révélé que six marques mondiales de construction automobile ont déposé des demandes pour venir investir en Algérie. Des dossiers que la commission chargée du traitement des demandes d'investissement devra examiner lors de sa prochaine réunion. Intervenant sur une chaîne de télévision privée, le responsable a affirmé que ««les autorités algériennes de leur côté n'y voient pas d'inconvénient» sans pour autant révéler l'identité des marques concernées.

Néanmoins, l'aval est soumis au respect du concept «gagnant-gagnant». «Les investisseurs dans ce créneau sont les bienvenus en Algérie à condition de porter des projets productifs et pourvoyeurs de postes d'emploi, selon le principe gagnant-gagnant», a précisé Abdelaziz Guend. Une condition affirmée à toutes les représentations diplomatiques qui ont contacté le ministère pour s'informer sur la politique algérienne en la matière. D'autant, a-t-il ajouté, que l'investissement dans l'industrie automobile en Algérie ne sera pas l'apanage d'une nationalité ou d'une catégorie. «Le plus important étant de respecter l'intérêt de l'Algérie et celui des consommateurs» note-t-il. Abordant le dossier de l'importation de véhicules, le même responsable a révélé que le comité technique interministériel chargé de l'étude et du suivi des dossiers relatifs à l'activité des concessionnaires de véhicules neufs, a rejeté 19 dossiers sur 27 étudiés.

Des dossiers ne remplissant pas les conditions, a précisé le même responsable, relevant que ces rejets peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission spécialisée.

Concernant, justement, le retard dans l'étude des dossiers, Abdelaziz Guend souligne que la commission compétente procède à une vérification minutieuse des pièces déposées et des déclarations des titulaires de dossiers, outre l'ajournement de nombreuses séances de travail, situation sanitaire oblige. S'exprimant sur le dossier des importations de voitures d'occasion de moins de trois ans, le directeur a affirme que «le dossier de l'importation des véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans d'âge devra être réglé avant la fin de l'année en cours». Un dossier devant être clôturé après la promulgation d'un texte réglementaire, en cours d'élaboration d'ailleurs.