Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis, jeudi, une peine de 6 ans de prison ferme contre l’ancien ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, poursuivi dans une affaire de corruption lorsqu’il était wali de Mostaganem. Le parquet a également requis une amende d’un million de dinars avec confiscation de tous les biens saisis. L’accusé est poursuivi dans cette affaire pour « abus de fonction », « falsification de documents officiels » et « fausse déclaration de patrimoine ». Cet ancien wali de Mostaganem est poursuivi pour la délivrance d’autorisations pour la création de camps de vacances sur des terres forestières en violation de la loi et la non-déclaration de comptes bancaires en 2019. Le représentant légal de la wilaya de Mostaganem réclame une indemnisation d’un million de dinars et l’agent judiciaire du Trésor une indemnisation de 10 millions de dinars pour les dommages causés par les décisions d’Abdelwahid Temmar.