Le dernier bilan de la direction de la Protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou fait état de 28 feux de forêts liés à la broussaille et la végétation dont quatre sont catégorisés dans la case des incendies de dimension importante.

Des foyers du genre précité sont sous surveillance au niveau de la commune de Tademaït, où un feu était, hier, surveillé à proximité du marché de gros de cette ville située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu de wilaya.

Un autre incendie était toujours en cours, hier mardi, au niveau du village Ivahriyen dans la commune littorale d'Aït Chaffaï située dans la daïra d'Azeffoun.

En fait, le bilan de la Protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou fait ressortir que l'essentiel des incendies déclarés,au courant de la semaine écoulée, sont situés dans la daïra d'Azeffoun où les hauteurs sont dotées d'un dense couvert végétal.

À Thifrit Nath Lhadj, il a fallu faire intervenir les bombardiers à eau affrétés de Russie pour l'Algérie afin de venir à bout des flammes. C'est dans la daïra d'Azeffoun que sont concentrés les plus importants incendies mentionnés dans le communiqué de la Protection civile qui ajoute que le troisième feu de forêt important s'est déclaré à Oumadene tandis que le quatrième n'est pas très loin dans la région d'Ath Idjeur, exactement au niveau du lieudit Mhaza. Toutefois, il convient de noter que malgré le nombre important de foyers d'incendies, les éléments de la Protection civile gardent toujours la maîtrise de la situation en éteignant la grande majorité des feux tout en surveillant de prês les quatre autres qui sont en cours d'extinction. Il faut noter que les services de la Protection civile, forts de l'expérience douloureuse mais instructive, de l'année passée, ne laissent pas le temps aux incendies pour avancer et devenir non maîtrisables.

À Tifrith Nath Lhadj, afin de mettre un terme à l'avancée des flammes, il a carrément été décidé de faire usage de bombardiers à eau affrétés par la Russie. Ce moyen aérien efficace n'a pas seulement mis fin à l'avancée des feux mais a participé grandement à rassurer les populations qui vivent encore sous le choc des incendies meurtriers de juillet 2021 et de la peur de revivre ce scénario cauchemardesque, une deuxième fois.

En effet, l'année passée, la région a vécu quatre semaines infernales. Coincée entre des incendies qui partaient de toutes parts, les populations ont passé des moments difficiles à compter les pertes et hélas les vies humaines emportées par le sinistre. C'est la plus grande catastrophe que la région a vécue, de l'avis des anciens qui ne se souviennent pas de sinistres aussi grands à l'exception des épidémies.

Enfin, notons que cette année, le mois d'août qui tire à sa fin annonce un été sans grands incendies d'autant plus que le climat commencera à s'adoucir dans les jours qui viennent avec le début de la période appelée en kabyle «Smayem Lekhrif» qui se caractérise par l'instabilité météorologique, des orages et surtout le retour de la fraîcheur durant les nuits. Cette période où les incendies sont signalés s'appelle «Smayem Ounevdou». Vingt journées qui se caractérisent, elles, par des journées caniculaires favorisant le départ des feux.