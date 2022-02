Ce sont quelque 150 exposants nationaux et internationaux qui participent au Salon international de la pharmacie en Algérie, le Siphal 2022 qui en est à sa 16ème édition, a été inaugurée hier par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre a souligné l'importance et la portée particulière de cet évènement, devenu un «rendez-vous annuel incontournable», a-t-il dit, pour les différents intervenants du secteur. Selon le ministre, cette manifestation permet de mettre en relief les synergies entre les acteurs de l'industrie pharmaceutique, visant à promouvoir ce secteur névralgique dans ses différents pôles, conformément aux orientations du président de la République qui avait souligné récemment dans l'une de ses interventions, que l'année en cours sera celle de la «relance économique».Placée sous le thème: «L'industrie pharmaceutique au service de la santé», la 16ème édition du Siphal, salon de trois jours devant s'étaler jusqu'au 26 février, a pour ambition de «mettre en exergue les efforts déployés par les opérateurs du secteur qui s'investissent pleinement dans les engagements des hautes autorités visant notamment à asseoir une véritable industrie pharmaceutique en mesure d'assurer les besoins pharmaceutiques de la population à hauteur de 70% de ses besoins.» «Ce thème, qui se veut fédérateur, souhaite mettre davantage en relation les industriels du modèle pharmaceutique algérien, unique en son genre, et les usagers de ce type que sont les professionnels de la santé et, en premier lieu, les pharmaciens d'officines et hospitaliers», ont commenté certains organisateurs et autres participants. Au cours de sa visite, Benbahmed était accompagné du directeur du Siphal, Yacine Louber, et nombre de cadres de son département, ainsi que de la presse nationale, notamment audiovisuelle. Il s'est entretenu, parfois longuement, avec les responsables des stands qui ont exposé tour à tour les difficultés qu'ils rencontrent dans leur secteur. À chaque fois, le ministre répondait avec assurance et compréhension. Il s'est ainsi attardé dans plusieurs stands, notamment chez l'opérateur public Saidal, tout en s'enquérant avec intérêt, des programmes de travail présentés par les entreprises et les laboratoires exposants. Selon les organisateurs de ce salon, le Siphal 2022 est, par excellence, un lieu de rencontres et d'échanges pour les entreprises du médicament, et une occasion favorable leur permettant d'échanger leurs expériences et avis d'experts, dans la fabrication des médicaments (institutionnels et professionnels de la pharmacie). Ce Siphal se tient avec le soutien des institutions, organisations et représentations professionnelles du secteur, à savoir: Cnop, Snapo, Unop, Anpp, PCH, Sapho...