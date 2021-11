Les violences que subissent les femmes quotidiennement, sont une réalité amère qui renseigne sur l'état de la société et les pesanteurs de l'archaïsme qui s'expriment d'une manière violente.

Les psychologues, les juristes et les sociologues ont abordé le phénomène des violences faites aux femmes. Mais toutes ces réflexions et études n'ont pas été prises au sérieux au plan politique. La raison est intimement liée à la notion que la société développe par rapport à la «morale» comme valeur absolue et sacrée.

Les femmes battues sont légion, et parfois on trouve certaines qui justifient cette violence à l'adresse des femmes en recourant au corpus religieux comme «argutie» pour légitimer et donner du socle à leur crime abominable.

Est-ce que le fait de fêter la journée des femmes qui subissent toute sorte de violence et de traitement inhumain, suffit pour bannir le comportement misogyne qui est consacré comme un acte «ordinaire» dans beaucoup de situations?

Certes, c'est bien d'alerter et de sensibiliser l'opinion sur ce phénomène qui prend davantage d'ampleur. La question qui reste posée sur le plan de la réflexion, que ce soit pour les experts en sciences humaines, toutes disciplines confondues, ou pour les acteurs de la scène politique et sociétale, c'est comment arrêter l'«hécatombe» qui s'abat sur les femmes sans que des mesures concrètes et fermes ne soient mises en pratique.

Le phénomène est mondial, il n'est pas propre à la société algérienne. Mais la dimension du phénomène et sa référence au niveau de l'argumentaire, changent d'une société à une autre. Les statistiques de l'ONU révèlent une réalité ahurissante en rapport avec la situation des femmes qui sont livrées à la violence et la maltraitance. À ce propos, l'instance onusienne révèle une hausse de violence contre les femmes «de 20% aux Etats-Unis, 75% en Australie, 37% en Afrique du Sud, 25% en Grande-Bretagne, 32% en France, 38% en Turquie, 50% en Inde», précisent les statistiques de l'ONU.

C'est dire que les violences faites aux femmes ont pris une tournure gravissime à l'échelle planétaire. En Algérie, les statistiques restent en deçà de ce que cache la réalité sociale. Contrairement aux sociétés occidentales et asiatiques où le débat est ouvert au sein de la société pour approcher le phénomène et réfléchir concrètement comment y remédier.

Les sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient tissent une toile d'araignée sur le phénomène, en le dotant d'une couche très épaisse de tabous et d'interdits.

Les chiffres sont liés à la structure mentale et sociale qui régente les groupes sociaux au sein de la société. En Algérie, les chiffres sont glanés au niveau de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) et la Gendarmerie nationale (GN).

Cela montre que les statistiques ne se font pas à travers des circuits et des structures qui prennent en charge les femmes violentées et le phénomène du féminicide qui se répand de plus en plus. En un mot, il s'agit des cas gravissimes dont la dimension du crime et de violence à l'égard des femmes ne pouvait pas en être dissimulée. C'est-à-dire que l'affaire est devenue publique. Mais un nombre très important de femmes subissant les violences conjugales et sociales n'est pas répertorié pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est la contrainte familiale et sociale, cette contrainte est justifiée comme manière de «porter» préjudice à la famille et à la société en général. Le prétexte est souvent «moral» et d'ordre religieux. Mais est-ce que la violence à l'adresse de la femme est justifiée sur le plan moral et religieux?

Cette question est problématique, étant donné que beaucoup de gens puisent leur argumentaire dans des références morales et religieuses justifiant leur acte violent à l'égard des femmes. Le droit est muet en la matière, il est même ombrageux sur la question du statut de la femme. La question du statut est l'un des aspects qui exacerbent les comportements et les actes de violence à l'égard de la femme algérienne au sein de la société.