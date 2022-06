Le premier responsable de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, (Entmv) a été limogé par le président Abdelmadjid Tebboune. Sur décision du chef de l'État «le ministre des Transports a mis fin, ce jour, aux fonctions du P-DG de la Société nationale de transport maritime de voyageurs, Kamel Issad, et du chef d'escale à Alger, Kamal Idalia», a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de la présidence de la République. La même source a justifié ces décisions par «leur comportement qui portent atteinte à l'image de l'Algérie et aux intérêts des citoyens».

Le limogeage du numéro un de l'Enmtv et de son chef d'escale intervient sur fond de grogne des passagers, qui sont nombreux, en France, à avoir témoigné sur les réseaux sociaux de l'impossibilité d'acheter des billets afin d'effectuer la traversée.

La compagnie algérienne assure une liaison hebdomadaire par ferry entre Marseille et Alger. Depuis l'ouverture des réservations de billets, des dizaines de personnes campent quotidiennement devant l'agence Algérie Ferries, la filiale commerciale de l'Enmtv à Paris, pour se rendre en Algérie, cet été.

Le même scénario s'est reproduit dans plusieurs villes en France, où vit une très importante communauté algérienne.

Depuis la levée des restrictions de voyage entre l'Algérie et la France, mises en place à cause de la pandémie de Covid-19, des centaines de personnes d'origine algérienne se sont mises en quête d'un billet pour venir passer des vacances ou visiter leurs familles. En vain.

Une cacophonie, en somme, qui écorne dangereusement l'image de marque du pays. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont plaints du fonctionnement de la plate-forme de réservation d'Algérie Ferries et de ne pas réussir à acheter de billets pour effectuer la traditionnelle traversée qui coïncide avec la saison estivale. «Toutes les dessertes sont complètes jusqu'au mois de septembre», lance-t-on au visage des citoyens en quête d'un séjour au pays et qui se résignent à acheter des billets d'avion. Les vols sont, en effet, pris d'assaut en période estivale.

En outre, et selon des sources dignes de foi, reprises par des confrères, le retour d'un navire algérien presque vide de Marseille, avec à bord 75 passagers, au moment où un autre navire français accostait avec 1 000 passagers à bord, soit la réelle raison du limogeage. Décidément, avec le limogeage du P-DG de l'Enmtv, c'est une véritable série noire qui s'abat sur les patrons du transport en Algérie. Rappelons que fin mai dernier, le P-DG de l'aéroport international d'Alger, Tahar Allache, avait été démis de ses fonctions. Ingénieur de formation, Tahar Allache P-DG de la Sgsia ou Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, a dirigé l'aéroport d'Alger pendant près de 15 ans.

En janvier 2021, le chef de l'État avait limogé le prédécesseur de Bekkai au ministère des Transports, Lazhar Hani, ainsi que le P-DG d'Air Algérie, Bekhouche Allache, pour avoir approuvé des importations interdites.

En mars dernier, le président de la République mettait fin, pour «faute grave» aux fonctions du ministre des Transports, Aissa Bekkai. Il est clair que l'image et la notoriété de l'Algérie sont singulièrement reflétées par le transport. Ce dernier aura été fatal à plus d'un. Noblesse de l'Algérie, oblige!