Le directeur de wilaya de la Protection civile, le colonel Zighed Abdelhamid, a affirmé que «la wilaya de Mostaganem a enregistré sept noyades avant le lancement de la saison estivale de cette année». D'où le renforcement, d'ores et déjà, du dispositif de surveillance. Accrue sera donc la surveillance des plages autorisées à la baignade, dans la capitale du Dahra, Mostaganem, a affirmé le colonel Zighed Abdelhamid, qui a indiqué que «pas moins de 850 agents permanents et saisonniers ont été mobilisés pour le dispositif de surveillance des plages durant la saison estivale». En marge de l'ouverture de la saison estivale, au niveau de la plage Clovis, dans la commune de Abdelmalek Ramdane, la même source a ajouté que «la direction de wilaya de la Protection civile a mobilisé, également, 11 ambulances et 11 embarcations pneumatiques», appelant «les estivants à éviter d'aller vers les zones interdites et dangereuses ainsi qu'à respecter les signaux visuels concernant la baignade et les recommandations de la Protection civile». Et d'ajouter, lors de l'ouverture de la saison estivale, que «les unités de la Protection civile ont effectué une opération de simulation de secours d'une personne de la noyade au niveau de la plage «Clovis», où la préparation du dispositif d'intervention dans différents cas de noyade et d'accidents, a été jaugée. Les services en charge de la saison estivale ont jugé, cette année, utile d'ouvrir 42 plages à la baignade. Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a affirmé que «toutes les dispositions ont été prises pour recevoir les estivants», soulignant que «la saison estivale, cette année, revêt, encore une fois, un caractère exceptionnel, en raison de la pandémie de Covid-19». Revenant sur la question liée au parc hôtelier, le wali a indiqué que «32 établissements hôteliers sont prêts à recevoir les estivants dans les meilleures conditions, avec une application rigoureuse du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie». Par ailleurs, plusieurs projets ont été retenus par les services concernés pour l'aménagement des plages relevant de la commune de Mazagran, dans la wilaya de Mostaganem. En plus de l'achèvement de travaux divers de ravalement, de remise en état de l'électrification et de la sécurisation de toute la zone touristique qui va des Trois Dauphins à la limite de Salamandre, jusqu'aux plages de la commune d'Ouréah. Une grande opération de renforcement de l'éclairage public à partir de l'énergie solaire, est aussi en cours. Aussi, dans le cadre des préparatifs de la saison estivale, les plages de la Salamandre et d'Ouréah, ont été alimentées en eau potable et seront équipées de cabines de douche intelligentes. En effet, à chaque saison estivale, la plage d'Ouréah, réputée pour être la plus belle et la plus propre des plages dans la wilaya, enregistre un grand rush d'estivants. L'année passée a, malgré la crise sanitaire, été marquée par le nombre important d'estivants ayant afflué sur les plages de la wilaya de Mostaganem, nombre qui a atteint 4,3 millions d'estivants, sachant que la saison d'alors a été ouverte tardivement, c'est-à-dire vers la mi-août et n'a duré que jusqu'à la fin du mois de septembre.