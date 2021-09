Il ne s'agit plus de simples faits divers. La criminalité, dans toutes ses formes, devient multidimensionnelle. À l'instar du reste du pays, la wilaya de Tlemcen n'est pas épargnée. Dans l'une des offensives qu'ils ont lancées, les services de police de Tlemcen viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le vol de voitures et arrêter sept individus faisant partie de cette bande aux ramifications nationales. Dans cette affaire, les membres de ce réseau, «s'ingéniaient», dans leur mode opératoire, à remettre en circulation des véhicules en les «réglementant» avec des spécifications totalement falsifiées, des documents non-conformes et des fichiers également falsifiés. C'est ce qu'indique la direction de la sûreté de wilaya de Tlemcen, expliquant que «l'opération a été menée par les membres de la Brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire». Et d'ajouter que «l'enquête a été ouverte suite à l'exploitation d'importantes informations relatives à l'activité de ce réseau». La même source explique que «les sept mis en cause sont résidents dans différentes régions du pays», ajoutant que «l'opération s'est soldée par la saisie de trois camions de petit tonnage et trois voitures volées». Les mis en cause ont été présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen, sous l'accusation de formation d'une bande de malfaiteurs, vol de véhicules et leur remise à la circulation avec des spécifications non-conformes dans les documents administratifs officiels.