Après une instruction qui a duré plus de 18 heures en fin de semaine, le juge d'instruction prés le tribunal de première instance de Fellaoucen,à la cité Djamel, a écroué neuf individus, dont quatre douaniers occupant de hautes fonctions au niveau de la douane d'Oran, trois agents de contrôle auprès des mêmes services et deux ressortissants algériens résident en Espagne. Ces derniers faisaient la navette entre les ville espagnoles et Oran dans le cadre d'une activité commerciale «peu ordinaire». Les mis en cause sont impliqués dans un trafic à grande échelle consistant en l'importation illégale de téléphones portables (des smartphones introduits illégalement dans le territoire national en connivence avec les douaniers en question), mauvaise exploitation de la fonction, perception des pots- de-vin, faux et usage de faux, fausse écriture sur des documents officiels. Même si ils ont été mis sous mandat de dépôt, l'enquête se poursuit pour tirer au clair les tenants et les aboutissants de cette affaire citant des agents douaniers. Cette enquête a été enclenchée par les services de la police judiciaire prés la sûreté de wilaya et supervisée par l'instance judiciaire d'Oran, ayant ouvert un front d'investigation pour déterminer le degré de responsabilité de chacun des mis en cause dans cette affaire. Elle a été lancée, le 12 août dernier, suite à l'arrestation au port d'Oran de deux individus en provenance de la ville espagnole d'Alicante en leur possession 6000 smartphones de différentes marques, à bord du paquebot Tarek Ibn Ziad. Lors du traitement des bagages, les services douaniers ont découvert la marchandise soigneusement dissimulée dans deux grandes valises appartenant aux deux voyageurs, en plus de la découverte d'une quantité de boyau animalier servant pour la fabrication de fil de suture chirurgical. De prime abord, les propriétaires des deux valises ont été introduits dans la salle des enquêtes pour s'expliquer d'abord sur «leurs «importations» avant que le procureur du tribunal ne soit saisi, d'où le lancement de la grande enquête axée essentiellement sur les facilitations accordées par un quelconque représentant de «l'État» aux «importateurs illégaux». Les premiers rounds des investigations ont abouti à des révélations fracassantes faisant état de l'implication de quatre employés de la douane. En effet, les enquêteurs ont, en se basant sur des faits palpables et vérifiables, réussi à démanteler un réseau international spécialisé dans le trafic des marchandises illégalement importées. Il s'agit bien entendu, outre les deux passagers arrêtés, des douaniers dont les noms sont, à plus d'un titre, revenus plusieurs fois dans les différents témoignages de l'ensemble des individus cités dans cette affaire. Les rapports d'investigation et de l'instruction font état de «la libre circulation» des marchandises en question ne faisant, dans plus d'un cas, aucunement l'objet de contrôle, grâce à l'intervention des douaniers en question. Le contrôle du registre des appels téléphoniques a confirmé les liens existant entre les contrebandiers et les représentants de la douane au niveau du port d'Oran.