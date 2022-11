La sélection saoudienne de football a créé une véritable sensation, en battant mardi l'Argentine 2-1 (mi-temps : 0-1), en match disputé au stade Lusaïl, dans le cadre de la 1re journée (Gr.C) de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Les Argentins ont ouvert le score dès la 10e minute de jeu grâce à un penalty transformé par le capitaine Lionel Messi, avant que les Saoudiens ne se révoltent en seconde période en égalisant d'abord par Salah Al-Shehri (48e) avant d'inscrire le but de la victoire cinq minutes plus tard (53e) par l'entremise de Salem Al-Dawsari. Il s'agit d'un véritable coup d'arrêt pour l'Argentine qui voit sa série de 36 matchs sans défaite prendre fin face aux Saoudiens. L'autre match de cette poule C oppose cet après-midi le Mexique à la Pologne au stade 974 (17h00).