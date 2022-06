Le coup d'envoi a été donné, hier, par Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, depuis le CEM Saâdoune Achour dans la daïra d'El Bouni.

Dans un dispositif sanitaire ayant trait à la protection contre la Covid- 19, les 12 440 candidats dont, 12 009 scolarisés, 426 libres et 11 élèves aux besoins spécifiques, ont été au rendez-vous avec cette étape décisive de leur cursus scolaire. Pour la circonstance, 640 classes et 48 centres ont été mobilisés à travers le territoire de la wilaya d'Annaba tandis que l'encadrement est assuré par 2279 encadreurs.

Par ailleurs, les services de sécurité (police et gendarmerie) ont mis en place un dispositif sécuritaire afin d'assurer les conditions adéquates, notamment dans le périmètre des centres d'examen. Pour sa part, la direction de la Protection civile a déployé ses effectifs au niveau de tous les centres d'examen pour apporter assistance en cas d'éventualité, surtout que les dernières 48 heures étaient stressantes pour les candidats.

L'accompagnement et la prise en charge psychologique sont assurés par la direction de l'éducation de Annaba.

En toute vraisemblance, les conseils et la sensibilisation du personnel enseignant et les parents des candidats ont eu pour effet de booster les élèves. Les épreuves du premier jour de l'examen ont été très faciles et abordables pour bon nombre d'élèves rencontrés à la sortie de plusieurs centres d'examen, du chef-lieu de la commune d'Annaba. Des propos témoignant de l'optimisme des candidats et de leurs parents. De même pour plusieurs enseignants du second palier qui ont estimé que les sujets étaient à la portée de tous. En attendant les autres épreuves, il est à noter qu'à la sortie de quelques centres d'examen visités, le moral au beau fixe des candidats a donné lieu à une ambiance particulière.

Les uns vérifient l'authenticité de leurs réponses, d'autres avec le grand sourire expriment leur satisfaction.

Entre les uns et les autres, il y a ceux qui se sont déjà fait une idée sur les notes, en fonction des réponses apportées par certains enseignants attendant leurs élèves à la sortie des centres d'examen.

Les parents quant à eux, la peur au ventre, se disent confiants par rapport au compte rendu fait par leurs progénitures, sur les épreuves de la matinée de la première journée du BEM où, la sérénité a eu le dessus. Concernant les candidats détenus, aucun chiffre n'a été avancé par les services de l'éducation locale ni les services de la justice.