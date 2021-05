Une récente rencontre a été initiée en ce mois de mai 2021 par l'état-major de l'ANP sur l'impact des nouvelles technologies sur la sécurité et le développement. Cette contribution est une synthèse réactualisée de mon intervention au colloque international ministère de la Défense nationale - Institut de documentation, d'évaluation et de prospective: «Sécurité collective et nouvelles conflictualités: les défis contemporains de la construction de la paix» qui s'est tenu à Alger le 8 janvier 2019.

Aux antipodes de la sécurité par l'équilibre des puissances qui avait marqué le système international au xixe siècle, la sécurité collective repose, elle, sur le «déséquilibre des forces. Ce système a d'abord été institutionnalisé, au lendemain de la Grande Guerre, par la Société des Nations (SDN), puis a été repris en 1945 par l'Organisation des Nations unies (ONU). Loin d'avoir donné les résultats que ses promoteurs avaient placés en lui, il marque néanmoins un tournant dans l'histoire des relations internationales. Une approche globale comme facteur d'adaptation selon les experts militaires est nécessaire au nouveau contexte: la cohérence, l'anticipation, l'adaptabilité, la permanence, la «légitimation» et la «résilience».

C'est que les crises internationales ont toujours concerné de nombreux acteurs. Mais traditionnellement, en dehors de l'organisation de sécurité collective à vocation universelle et à compétence générale qu'est l'ONU, leur gestion revenait avant tout aux États. Or, de nombreux autres acteurs y participent désormais, notamment les organisations non gouvernementales et les organisations d'intégration régionale. On le constate, le champ est composé d'une multitude d'acteurs et d'approches qui impliquent de facto un morcellement des actions et une difficulté à avoir un impact significatif sur le terrain. De nombreuses études tentent de catégoriser les principaux acteurs de ces conflictualités émergentes. La plupart d'entre elles opposent les États, dotés de forces armées régulières, à des acteurs non-étatiques, laissant apparaître de nouveaux adversaires. Les techniques d'«agression» de toutes natures se propagent, et contribuent d'autant plus à la fragilisation des «cibles» potentielles qu'elles s'appuient souvent sur l'image, support d'émotion et propice aux comparaisons.

La problématique sécuritaire au Sahel

La situation actuelle au Sahel pose la problématique de l'urgence d'une coordination régionale, notamment l'intégration de la sphère informelle qui dépasse les 50% de la superficie économique posant la problématique de l'intégration du Maghreb (plus globalement de l'Afrique du Nord) pont entre l'Europe et l'Afrique afin de faire de cette zone une région tampon de prospérité. Le terrorisme, menace planétaire, se nourrit fondamentalement de la misère en se livrant au trafic de tous genres, rançons, drogue, armes etc. L'Algérie a toutes les potentialités pour devenir une grande puissance régionale avec une influence tant économique que militaire, dans la mesure où en ce XXIème siècle la puissance militaire est déterminée par la puissance économique. Pour cela, des stratégies d'adaptation au nouveau monde sont nécessaires, étant multiples, nationales, régionales ou globales mettant en compétition/confrontation des acteurs de dimensions et de puissances différentes et inégales.

Face aux menaces communes et aux défis lancés à la société des nations et à celles des hommes, les stratégies de riposte doivent être collectives. Cependant, dès lors qu'elles émanent d'acteurs majeurs et de premier plan, elles s'inscrivent dans une perspective globale et cachent mal des velléités car évoluant dans un environnement géopolitique régional que des acteurs majeurs façonnent aujourd'hui à partir de leurs intérêts et des préoccupations stratégiques qui leurs sont propres. Cette région est l'objet de toutes les convoitises(notamment USA via Europe/Chine) car incluse dans une sous-région qui n'en finit pas de vouloir se construire. L'Algérie faisant partie du continent Afrique qui est un enjeu géostratégique majeur au XXIème siècle avec plus de 25% de la population mondiale avec d'importantes ressources non exploitées, sous réserve d'intégrations sous régionales à l'horizon 2030, l'axe de la dynamisation de la croissance de l'économie mondiale devant se déplacer de l'Asie vers l'Afrique expliquant en partie les tensions actuelles.

Les enjeux des flux migratoires

L'Algérie, sous-segment de ce continent est appelée à se déterminer par rapport à des questions cruciales et de relever des défis dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils dépassent en importance et en ampleur les défis qu'il a eu à relever jusqu'à présent, les grandes puissances mondiales reconnaissant que rien ne peut se faire durablement sans l'Algérie pour la stabilité régionale, d'autant plus que les conflits peuvent avoir des répercussions sur toute la région Europe/Afrique. Devant privilégier en premier lieu ses intérêts stratégiques, partie prenante du dialogue méditerranéen (DM), l'Algérie se doit d'agir en fonction d'un certain nombre de principes et à partir d'une volonté avérée de contribuer à la promotion de la sécurité et de stabilité dans la région que ce soit dans le cadre d'une coopération avec l'Otan, en fait avec les USA, ou avec les structures de défense que l'Union européenne entend mettre en place, également avec la Russie et la Chine pour ne citer que les principaux acteurs mondiaux. (voir A. Mebtoul- Institut des relations internationales - IFRI- «La coopération Europe/Maghreb face aux enjeux géostratégiques 55 pages 4 avril 2011» et du même auteur «la problématique de la sphère informelle au Maghreb (IFRI 28 pages 3 décembre 2013).

«L'Afrique, le Maghreb face aux enjeux des flux migratoires» site Afrik Press Paris France deux parties 24/27 juin 2018 -American Herald Tribune USA 2018 «l'Algérie et les enjeux géostratégiques» et sur les mutations géostratégiques militaires, économiques, sociales et culturelles où ont contribué 51 personnalités internationales dont le professeur A. Mebtoul (ministres-diplomates- politiques, militaires, économistes, sociologues, historiens-écrivains) - Revue IEMed 2017 -Barcelone -Espagne sous la direction du professeur Senen Florensa, ancien diplomate et ministre espagnol, Président de l'Annuaire IEMed (516 pages), préfacé par Johannes Hahn ex-commissaire européen à la Politique de voisinage aux négociations d'élargissement.

L'adaptation étant la clé de la survie et le pragmatisme un outil éminemment moderne de gestion des relations avec autrui, l'Algérie devant faire que celui que commandent la raison et ses intérêts, la maîtrise du temps étant le défi principal du XXIème siècle, engageant la sécurité mondiale et la sécurité intérieure de l'Algérie... Les drones sans pilotes commencent à remplacer l'aviation militaire classique pouvant cibler avec précision tout adversaire à partir de centres informatiques sophistiqués à des milliers de kilomètres. Les satellites remplissant l'atmosphère, permettent d'espionner tout pays, de détecter le mouvement des troupes et la diffusion d'images de toute la planète.

L'appui aux entreprises

Le contrôle de l'information grâce à l'informatisation permet le développement des sites d'information, impliquant une adaptation des journaux papier, une nouvelle organisation des entreprises et administrations en réseaux, loin de l'organisation hiérarchique dépassée, l'interconnexion bancaire et éclectique, pouvant bloquer tout pays dans ses transactions financières et la panne des réseaux peut plonger tout pays dans les ténèbres. L'utilisation de Facebook et Twitter par la diffusion d'informations parfois non fondées où faute de transparence, la rumeur dévastatrice supplante l'information officielle déficiente. Face à cette situation ayant des impacts géostratégiques, économiques et sécuritaires, où les relations diplomatiques de chefs d'Etat à Etat ont de plus en plus peu d'impacts, étant supplantés par des réseaux décentralisés, l'état-major de l'ANP a tiré à maintes reprises la sonnette d'alarme afin que la majorité des responsables des institutions stratégiques en déphasage par rapport aux nouvelles réalités tant internes que mondiales, s'adaptent en urgence, nécessitant un important investissement dans le savoir. Or, la majorité des ministères, des wilayas, des services collectifs, des entreprises publiques et privées est gérée selon les méthodes des années 1970-1980, peu initiés aux techniques de rationalisation des choix budgétaires. C'est que la nouvelle révolution mondiale du numérique a un impact sur le comportement des citoyens, sur la gestion des institutions et des entreprises et d‘un manière générale sur la gouvernance et sur notre nouveau mode de vie. Politiques, militaires, entrepreneurs, citoyens, nous vivons tous aujourd'hui dans une société de la communication électronique, plurielle et immédiate qui nous contraint à prendre des décisions en temps réel. Dans ce cadre, pour des raisons de Sécurité nationale s'impose la maîtrise l'intelligence économique dont sa gestion stratégique est devenue pour une nation et l'entreprise d'une manière particulière, l'un des moteurs essentiels de sa performance globale et de sécurité. Une nation ou une entreprise sera meilleure que ses concurrents si elle possède, avant les autres, les bonnes informations au bon moment, qu'il s'agisse de connaissance des marchés, d'informations juridiques, technologiques, normatives ou autres, créant une asymétrie d'information à son avantage. D'où l'appui aux entreprises pour l'accès aux volumes importants d'informations sur le commerce international détenu par les départements et agences ministériels, les services de renseignement et de contre-espionnage, mettant en place un service d'information économique au profit des entreprises engagées dans le commerce extérieur.

En conclusion, l'ère des confrontations n'a eu cours que parce que les extrémismes ont prévalu dans un environnement fait de suspicion et d'exclusion. Connaître l'Autre, c'est aller vers lui, c'est le comprendre, mieux le connaître. L'Algérie a toujours été au carrefour des échanges en Méditerranée. De saint-Augustin à l'émir Abdelkader, les apports algériens à la spiritualité, à la tolérance et à la culture universelle ne peuvent que nous prédisposer à être attentifs aux fractures contemporaines. Le système mondial actuel favorise les poches de pauvreté même dans les pays développés, un phénomène d'ailleurs accéléré par les gouvernances les plus discutables de la part de certains dirigeants du Sud. Avec l'interdépendance accrue de nos sociétés et l'avènement de la quatrième révolution économique se dessinent à l'horizon 2021-2030, un important bouleversement géostratégique avec la montée en puissance des pays de l'Asie, dont la Chine au premier rang. Pour terminer je citerai Voltaire: «Monsieur je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai de toutes mes forces pour que vous puissiez toujours le dire» et Roger Garaudy, «il n'y a de véritable dialogue des civilisations que si chacun est pénétré de cette certitude que l'autre homme, c'est ce qui manque pour être pleinement un homme».