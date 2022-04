Plusieurs semaines avant le début du mois sacré du Ramadhan, le ministre des Ressources en eau a pris des mesures strictes pour améliorer la distribution de l'eau potable dans la wilaya d'Alger. Des mesures qui viennent en droite ligne des instructions du président de la République. Une mobilisation en continu des équipes de la Société de l'eau et de l'assainissement d'Alger (Seaal) est effective pour mettre en exécution un programme de distribution pouvant répondre aux besoins spécifiques des usagers durant cette période. Le programme d'urgence ayant permis d'augmenter la production de 750 000 m3 à 850 000 m3. À cet effet, une cellule de suivi et de pilotage du programme de distribution d'eau durant le mois de Ramadhan a été mise en place. Composée de plusieurs structures concernées par ce programme, cette cellule est chargée d'apporter les réajustements nécessaires au programme de distribution, analyser, suivre et s'assurer de la prise en charge des perturbations d'alimentation en eau potable. Elle s'assure du rétablissement de la distribution d'eau par des vérifications avec les outils de gestion identifiées, sur terrain ou encore avec les centres opérationnels.

Le respect des quotas de production, des programmes de distribution et des plages horaires de distribution en eau sont aussi une priorité pour les équipes de Seaal, afin de pouvoir alimenter de façon régulière toute la population d'Alger estimée à 4,5 millions d'habitants.

Les directions opérationnelles sont outillées pour être sur le terrain et permettre une réponse optimale à toutes les réclamations qui arrivent des clients à travers les divers moyens de communications mis à leur disposition par Seaal. Il est à citer, entre autres, le Centre opérationnel téléphonique, le 1594, les messageries des pages de proximité, l'appel vers les comités de quartiers. En d'autres termes, tout est mis en place pour que le citoyen puisse constater une amélioration dans la qualité de distribution durant ce mois sacré.