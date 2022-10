Les premiers électeurs ont commencé à affluer timidement vers les bureaux de vote, ouverts à huit heures du matin. L'objectif est d'élire leurs représentants dans quatre Assemblées populaires communales (APC) de Béjaïa, où les élections locales du 27 novembre 2021 n'ont pu se tenir en raison de l'absence de listes concurrentes. Les bureaux de vote des communes de Feraoun, M'cisna, Akbou et Toudja, à Béjaïa, ont commencé à accueillir les votants, dès leur ouverture, dans de bonnes conditions, a-t-on remarqué. Les responsables de cette opération de vote partiel ont mis tous les moyens humains et matériels à disposition pour la réussite de ce rendez-vous électoral. «Tous les bureaux de vote ont été dotés de moyens humains et matériels nécessaires pour le bon déroulement du scrutin. Ils ont reçu les électeurs comme prévu à 8h00», explique le délégué de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mouloud Bougrida. Des propos confirmés par un des candidats d'une liste indépendante, contacté par nos soins, aux environs de 9 heures du matin.

Selon l'Anie, un taux de participation de 12,47% a été atteint à 13h. Ce taux, qui n'est pas trop loin de la moyenne de participation au niveau de la wilaya, était appelé à connaître une hausse à la fin du scrutin, sachant que l'opération de vote dans la région de Béjaïa connaît une affluence plus importante en fin de journée.

Selon les observateurs, le taux de participation final pourrait dépasser le pourcentage habituel de la wilaya, qui s'établissait généralement entre 20 et 25%. La commune de Feraoun arrive en tète en matière de participation, avec un taux de 24,58%, soit 2564 votants sur les 10432 inscrits. Elle est suivie de la commune de Toudja, avec un taux de 19,92%. Sur les 5432 postulants inscrits, 539 ont glissé leurs bulletins de vote dans les urnes. Arrive ensuite la commune de M'cisna, qui a enregistré un taux de, 16,26%. En dernier, arrive la commune d'Akbou, avec le plus faible taux, 7,49%. Sur les 26180 électrices et électeurs inscrits sur le fichier électoral, seuls 1960 ont jugé utile d'aller voter durant toute la matinée d'hier.

Les 46779 électeurs et électrices appelés, hier, à se rendre aux urnes pour élire leurs représentants dans les Assemblées locales pour les quatre prochaines années qui restent du mandat électoral engagé le 27 novembre 2021, vont départager les quatre listes de trois partis politiques et huit listes d'indépendants. À Akbou, les listes du Front de Libération nationale (FLN), du Rassemblement nationale démocratique (RND), d' «Assirem Akbou» et «La voix des hommes libres Soummam» se disputent les 23 sièges que compte cette Assemblée. À Toudja, la liste partisane du FLN et une liste indépendante, «La jeunesse pour le développement et le changement» sont parties pour se partager 13 sièges de l'APC. À Feraoun, deux listes indépendantes «Union» et «Assirem» se disputent les 15 sièges de l'APC. Tandis qu'à M'cisna le Front des forces socialistes et trois listes indépendantes «Yulli Was», «Assirem» et «Jeunesse pour le changement», tenteront de glaner une partie des 13 sièges.