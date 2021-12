Lors de son intervention en séance parlementaire, le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le professeur Kamal Sanhadji, a mis en avant la responsabilité de la faiblesse de l'agence dans la gestion de ses services, une mauvaise coordination entre les institutions et organismes affiliés au secteur et de ne pas utiliser correctement les données dont elle dispose. Il a dans ce contexte tenu à rappeler son rôle important dans la gestion de la crise sanitaire, expliquant qu' «En Algérie, l'agence s'est imposée au coeur de la crise, avec ses quelques capacités, pourtant elle s'est occupée des besoins immédiats en s'appuyant sur ses experts, alors que leur activité n'est pas liée à la pandémie de Corona, seulement, mais inclut également le domaine de la santé dans son ensemble».Une annonce qui met en avant une problématique qui sévit depuis des lustres, et qui se résigne à un état de stagnation qui a caractérisé les anciennes gouvernances. Il faut dire, que la pandémie de Covid-19 a fait émerger les failles qui ont miné notre système de santé, et a révélé les points névralgiques, avec l'urgence des les éradiquer, pour pouvoir appliquer une stratégie efficace contre la crise sanitaire. Cela étant, il a été très difficile de mener des combats sur tous les fronts, dans la mesure où la réforme du système de santé ne pouvait se faire en même temps que la lutte contre la Covid-19.

C'est ce qui ressort des différentes actions menées par les pouvoirs publics; un constat accablant où le manque de coordination entre les services a fini par compromettre les actions et le fonctionnement de l'agence. Dans ce sillage, le professeur Sanhadji, n'a pas manqué de revenir sur les pratiques de gestion qu'il a qualifiées d' «anciennes», qui affectent les services et qui reflètent une gestion archaïque des institutions et organismes spécialisés affiliés au secteur de la santé, « ce qui empêchait l'activation et l'exploitation optimales de leurs données, par conséquent, l'autorité de santé est quelque peu perturbée, bien que les pouvoirs publics aient fondé de grands espoirs sur cet organisme, notamment à travers l'attribution de gros budgets».