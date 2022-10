La Prière d'El Istisqa a été accomplie, aujourd'hui, à travers les mosquées du pays suite à la sécheresse enregistrée dans plusieurs wilayas du pays. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait appelé, jeudi dans un communiqué, les imams à accomplir Salat El-Istisqa samedi suite à la sécheresse enregistrée dans la majeure partie du pays. Le ministère a demandé aux directeurs des Affaires religieuses et des wakfs dans les wilayas de "mobiliser les imams pour l'accomplissement de Salat El-Istisqa conformément à la tradition du Prophète (QSSSL).Le ministère les a également invités à coordonner avec les walis et les autorités locales concernées pour déterminer s'il y a lieu de l'accomplir ou non, selon la même source.