Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu hier un appel téléphonique du président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Mustafa Sentop, au cours duquel l'accent a été mis sur la nécessité d'oeuvrer de concert au développement d'un nouveau concept du «non-alignement» qui soit adapté à la nouvelle donne internationale. Les deux responsables ont mis en avant «l'importance du dialogue et des solutions pacifiques négociées comme option stratégique et moyen civilisé de règlement des conflits et du respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats» et souligné «la nécessité d'oeuvrer de concert au développement d'un nouveau concept du non-alignement qui soit adapté à la nouvelle donne internationale qui évolue à une vitesse sans précédent», selon un communiqué du Conseil de la nation. Plusieurs questions d'intérêt commun au niveau régional et international ont également été abordées, notamment «la question palestinienne, le droit des peuples coloniaux à l'autodétermination dans le respect des pactes internationaux et de la légalité internationale et la lutte contre le terrorisme». L'entretien a aussi permis aux deux parties de «passer en revue les relations interparlementaires entre le Conseil de la nation et la Grande Assemblée nationale de Turquie et les moyens de les développer et de les hisser à des niveaux supérieurs.