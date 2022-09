Le Parlement algérien prendra part, à partir d’aujourd’hui à Midrand (Afrique du Sud), aux travaux de la 11e conférence des présidents de Parlements africains, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. « Chargé par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le vice-président de la chambre haute du Parlement, Abdennacer Hamoud représentera le Parlement algérien aux travaux de la 11e conférence annuelle des présidents de Parlements africains prévue les 1 et 2 septembre 2022 à Midrand (Afrique du Sud) », a précisé le communiqué. La conférence se tiendra sous le slogan « Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : accélérer le développement humain, social et économique. » Les participants auront à débattre plusieurs questions et dossiers liés à l’actualité du continent dont « l’objectif derrière la création du PAP, les voies et moyens d’activer son rôle dans la vie des peuples africains, les stratégies et les défis relatifs au parcours d’adoption du protocole de l’acte constitutif de l’UA relatif au PAP, le slogan de l’UA pour l’année en cours, le suivi de l’approbation des décisions relatives à la nutrition, l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique, outre l’étude des stratégies de relance économique post-Covid-19, notamment la stratégie continentale, ainsi que le rôle des Parlements nationaux et régionaux en la matière », a ajouté le communiqué.