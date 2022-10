Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a passé en revue, hier, avec l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Algérie, Chalief Akbar Tjandraningrat, les voies et moyens de renforcer les relations entre les deux pays, notamment au volet parlementaire, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement. Les deux parties «ont convenu de la nécessité d'intensifier les visites interparlementaires et de renforcer les groupes d'amitié et de fraternité parlementaires pour être au diapason des relations politiques dont les contours et les grandes lignes sont tracés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son frère le président indonésien, Joko Widodo», précise le communiqué.

Rappelant «les relations historiques liant les deux pays frères», Goudjil a indiqué que «la Conférence de Bandung en 1955 en est la preuve édifiante». Le président du Conseil de la nation a mis en avant «l'attachement de l'Algérie, sous la direction du président Tebboune, à consolider à l'avenir les liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays au mieux de l'intérêt mutuel des deux pays et peuples frères».

L'ambassadeur indonésien a, lui, exprimé «sa satisfaction de la qualité des relations diplomatiques liant les deux pays et son souhait de les élargir et de les consolider», saluant «les progrès que connaît l'Algérie dans tous les domaines». Il a affirmé que son pays et l'Algérie «partagent la question de la lutte en faveur du règlement des causes justes de par le monde conformément aux résolutions onusiennes». Ainsi, les deux parties ont évoqué «les questions régionales et internationales d'intérêt commun» à l'instar de «la cause palestinienne et le soutien des peuples à l'autodétermination», en sus «des futurs défis qui impacteront l'ordre mondial à la lumière des mutations que connaissent plusieurs régions du monde», selon la même source.

A.A.