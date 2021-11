Une quantité de 1,731 kg de kif traité, qui était en possession d’un réseau spécialisé dans le trafic de drogue, a été saisie à Tizi Ouzou, par les forces de police, a indiqué, hier, dans un communiqué, la sûreté de wilaya. Ce kif traité a été saisi lors d’une opération de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, menée, cette semaine, par la brigade de lutte contre le trafic illicite de drogues et de la brigade de répression du banditisme, relevant de la sûreté de wilaya.Outre cette drogue, les forces de police ont également saisi, lors de la même opération, un total de 946 comprimés psychotropes, des armes blanches de catégorie 6, une somme de 125000 DA, revenu de la vente de cette drogue, ainsi que des téléphones portables.

Les personnes impliquées dans cette affaire, au nombre de six et âgées de 30 à 42 ans, organisées en réseau spécialisé dans le trafic de drogue, ont été interpellées par la police et présentées au parquet de Tizi Ouzou, hier, selon le même communiqué. Elles ont été placé en détention préventive, pour les chefs d’accusation de « détention de drogue et de psychotropes à des fins de commercialisation » et « détention d’armes blanches de catégorie 6, sans motif légal », a signalé la sûreté de wilaya.