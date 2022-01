La contrefaçon. Les policiers de la brigade économique et financière près la sûreté de la wilaya d’Oran, en collaboration avec la direction du commerce, viennent d’opérer un grand coup en démantelant un atelier de fabrication des différentes marques d’épices de contrefaçon.

L’opération s’est soldée par la saisie de près de 15 tonnes de ces aromates triturés et conditionnés pour être commercialisés. «Cette opération rentre dans la lutte contre la contrefaçon et le crime commercial», indique la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya d’Oran. La même source ajoute que «plusieurs machines ont également été saisies», soulignant que «des procédures judiciaires ont été lancées à l’encontre du propriétaire du dépôt, un jeune homme âgé de 28 ans». Ce dernier est poursuivi pour imitation frauduleuse d’une marque déposée, défaut de facturation, absence des conditions d’hygiène, exercice de l’activité commerciale sans autorisation délivrée par les autorités commerciales. Cette saisie est d’autant plus importante qu’elle rappelle celle opérée au début de l’année.

Cette dernière n’est également pas moins importante, étant donné qu’il s’agit de la saisie de produits hautement nocifs, aussi bien à la santé publique qu’à l’économie nationale : les comprimés psychotropes. Lors de cette opération, les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont découvert un atelier clandestin de fabrication et de contrefaçon de comprimés de psychotropes de type Ecstasy, et démantelé un réseau criminel composé de 5 personnes, des repris de justice âgés entre 25 et 35 ans.

Cette opération a permis la saisie d’une quantité de 167 comprimés de ce type, ainsi que des produits médicaux, mélangés à des produits chimiques nocifs pour la santé et du matériel de fabrication de la drogue contrefaite.

L’enquête a été lancée suite à l’exploitation d’informations par la brigade en question, faisant état de l’existence d’un réseau criminel dangereux, dont les membres activent dans le domaine du trafic de psychotropes et utilisent des logements de location pour de courtes périodes en ateliers clandestins, afin d’éviter d’être détectés.

Suite à la surveillance des personnes impliquées dans cette affaire, les enquêteurs ont réussi à les identifier, ainsi que le lieu où ils se trouvaient, a-t-on fait savoir, soulignant qu’une perquisition a été effectuée au domicile loué par les suspects, après autorisation du procureur de la République du tribunal de Fellaoucen.

La perquisition du logement en question a permis la découverte de ces produits prohibés, notamment des moules imitant la forme du comprimé d’origine et des outils pour peinture, deux véhicules servant au transport et à la commercialisation des psychotropes ont été saisis, ainsi qu’une somme de 24 000 DA issue des revenus de la vente de la drogue contrefaite.