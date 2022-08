Les éléments de la sûreté de daïra de Bouchegouf, dans la wilaya de Guelma, ont mis fin à l'activité criminelle de six trafiquants de comprimés hallucinogènes, apprend- on de source sécuritaire. Selon les précisions apportées par notre source, cette opération, accomplie en coordination avec d'autres services de sécurité, s'est soldée, outre l'interpellation des narcotrafiquants, par la saisie de 43440 psychotropes, deux voitures de tourisme et huit téléphones portables, en plus d'un montant de 71 millions de centimes, revenus de la commercialisation illicite de ce produit narcotique. Les membres du réseau sont domiciliés à Annaba et à Tébessa, a précisé notre informateur (rice), d'où leur trafic qui a des ramifications, a-t-on ajouté. L'exploitation des informations sur l'acheminement d'une importante quantité de psychotropes, vers la daïra de Bouchegouf, en provenance probablement de Tébessa, en passant (certainement) par Annaba, a permis aux services de sécurité de se positionner sur les différents axes routiers menant à Bouchegouf, ce qui a permis l'arrestation des membres du réseau qui étaient à bord de deux voitures afin d'être conduits au siège de la sûreté de daïra. Soumis aux mesures judiciaires et juridiques d'usage, les six prévenus ont été déférés par-devant le juge d'instruction. Ils sont accusés de détention, transport et stockage de médicaments narcotiques, à l'effet d'être commercialisés de manière illicite, exercice illégal de la profession de pharmacien et de contrebande, pour trois d'entre les prévenus. Agés entre 29 ans et 41 ans, les six narcotrafiquants ont été placés en détention provisoire, en attendant l'achèvement de l'instruction.