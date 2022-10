Les services des douanes ont saisi, lors de trois opérations distinctes, une quantité de 7.143 unités de produits pyrotechniques (pétards et feux d'artifice), indique un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD). Les agents de la brigade régionale mobile spécialisée dans la lutte contre la contrebande (direction régionale des douanes Alger-Extérieur), ont saisi lors de trois opérations distinctes menées en coordination avec les services de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales, une quantité de 7.143 unités de produits pyrotechniques (pétards et de feux d'artifice), précise la même source. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des programmes conjoints de contrôle sur le terrain visant à lutter contre la contrebande, notamment des produits pyrotechniques, afin de préserver la santé et la sécurité du citoyen et d'assurer la stabilité de l'ordre public, selon le même communiqué.