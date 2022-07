La lutte contre le trafic de toutes les formes de stupéfiants se poursuit sur plusieurs fronts, de l’est à l’ouest du pays. C’est ce que font ressortir les bilans opérationnels des dernières 48 heures. En effet, «les services des douanes de Maghnia dans la wilaya de Tlemcen, appuyés par les dispositifs de sécurité, ont saisi une quantité égale à 60000 comprimés psychotropes ainsi que trois véhicules», a indiqué lundi un communiqué de la direction générale des douanes. «Cette opération entre dans le cadre de la poursuite des efforts conjoints déployés sur le terrain par les services opérationnels des brigades des douanes, en coordination avec les dispositifs de sécurité», souligne la même source, ajoutant qu’elle porte le sceau de la «lutte contre tous types de contrebande, notamment celle des psychotropes». Et d’ajouter que «cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de protection des services des douanes mobilisés, qui veillent à garantir la stabilité du pays et à protéger le citoyen de tout ce qui menace sa santé et sa sécurité». Pour rappel, le service central de lutte contre le trafic de drogue relevant de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a procédé, lundi, à l’arrestation de quatre individus et saisi une quantité de plus de 74 672 comprimés psychotropes, en sus de 50 millions de centimes, dans la wilaya de Constantine. Après avoir parachevé les procédures légales, les mis en cause ont été déférés par- devant les juridictions territorialement compétentes, pour contrebande de substances pharmaceutiques, détention, transport et vente illicite de comprimés psychotropes dans le cadre d’une bande criminelle organisée», a ajouté la même source.